Артем Дзюба: Очень тяжелое решение принял для себя – уезжаю в Китай

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пошутил на тему перехода в чемпионат Китая.

Очень тяжелое решение принял для себя ,но от таких предложений не отказываются,уезжаю в Китай))спасибо большое моей команде буду по всем скучать,особенно по тебе и жду тебя там @kokorin9 Фото опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 16 2017 в 8:03 PST

– Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются – уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать. Особенно по Кокорину, жду тебя там, - написал Дзюба в своем инстаграме.

Напомним, этой зимой из «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел Аксель Витсель.

Сейчас «Зенит» находится на сборе в ОАЭ, который продлится до 22 января. В его рамках сине-бело-голубые провели матч с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0) и «Чанчунь Ятай» (5:2) – в этой встрече 28-летний форвард отметился дублем.

Следующие матчи подопечные Мирчи Луческу проведут с оманским «Сохаром» (17 января), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (19 и 20).