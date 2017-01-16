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Артем Дзюба: Очень тяжелое решение принял для себя – уезжаю в Китай

Источник:  InstagramКомментарии

Форвард «Зенита» Артем Дзюба пошутил на тему перехода в чемпионат Китая.

– Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются – уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать. Особенно по Кокорину, жду тебя там, - написал Дзюба в своем инстаграме.

Напомним, этой зимой из «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел Аксель Витсель.

Сейчас «Зенит» находится на сборе в ОАЭ, который продлится до 22 января. В его рамках сине-бело-голубые провели матч с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0) и «Чанчунь Ятай» (5:2) – в этой встрече 28-летний форвард отметился дублем.

Следующие матчи подопечные Мирчи Луческу проведут с оманским «Сохаром» (17 января), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (19 и 20).   

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