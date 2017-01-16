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«Краснодар» и ЦСКА поборются за игрока сборной Швеции

Источник:  ExpressenКомментарии

Как сообщает издание Expressen, московский ЦСКА интересуется полузащитником «Эльфсборга» Виктором Клаессоном.

Согласно информации источника, за 25-летним игроком сборной Швеции, помимо армейцев, следят киевское «Динамо», «Верона» и АЗ. Отмечается, что также на футболиста претендует «Краснодар».

Ранее  один из руководителей «Эльфсборга» Стефан Андреассон заявил следующее: «У нас есть много запросов по поводу Виктора, но в настоящее время мы не ведем никаких переговоров».

За «Эльфсборг» полузащитник провел 177 матчей, забил 45 голов и сделал 37 голевых передач. Также на его счету восемь матчей и один гол в составе сборной Швеции.

Портал Transfermarkt.de оценивает Клаессона в 1,5 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2018 года.

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