«Локомотив» обыграл молодежную команду «Вердера» благодаря дублю Коре
Товарищеский матч между
московским «Локомотивом» и бременским «Вердером» (U-23) завершился победой российского клуба.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Локомотива».
Матч проходил в испанской
Марбелье. Оба мяча забил французский нападающий Александр Коре. Он находится на
просмотре в команде. Сначала он головой замкнул навес Миранчука, а затем
поразил ворота дальним ударом.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча.
Товарищеский матч
Марбелья (Испания)
Матч
Локомотив - Вердер - 2:0 (2:0)
Голы
Состав
Локомотив: Коченков (Абаев, 46), Денисов В., Михалик (Лапшов, 46), Янбаев (Ротенберг, 46), Денисов И. (Галанин, 46), Фернандеш (Галаджан, 46), Н'Динга, Коломейцев (Лысов, 46), Баринов, Миранчук А., Коре
Место и дата
16 января 18:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция