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«Локомотив» обыграл молодежную команду «Вердера» благодаря дублю Коре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между московским «Локомотивом» и бременским «Вердером» (U-23) завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Локомотива».

Матч проходил в испанской Марбелье. Оба мяча забил французский нападающий Александр Коре. Он находится на просмотре в команде. Сначала он головой замкнул навес Миранчука, а затем поразил ворота дальним ударом.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Товарищеский матч

Марбелья (Испания)

Матч

Локомотив - Вердер - 2:0 (2:0)

Голы

Коре 11 (1:0). Коре 31 (2:0).

Состав

Локомотив: Коченков (Абаев, 46), Денисов В., Михалик (Лапшов, 46), Янбаев (Ротенберг, 46), Денисов И. (Галанин, 46), Фернандеш (Галаджан, 46), Н'Динга, Коломейцев (Лысов, 46), Баринов, Миранчук А., Коре

Место и дата

16 января 18:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция

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