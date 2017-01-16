ЦСКА на выезде обыграл УНИКС
Матч регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 105:91 в пользу ЦСКА.
В составе победителей
самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 17 очков. У УНИКСа 25
очков набрал Кит Лэнгфорд. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице.
УНИКС на третьем месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
16 января 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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