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ЦСКА на выезде обыграл УНИКС

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 105:91 в пользу ЦСКА.

В составе победителей самым результативным стал Нандо Де Коло, который набрал 17 очков. У УНИКСа 25 очков набрал Кит Лэнгфорд. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице. УНИКС на третьем месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

УНИКС - ЦСКА - 91:105

Место и дата

16 января 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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