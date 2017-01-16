Олег Иванов: «Тереку» не хватает запаса прочности
Полузащитник «Терека» Олег
Иванов рассказал о причинах нестабильности своей команды. Он отметил, что
грозненцам не хватает запаса прочности и опыта.
– Последние три года «Терек» хорошо проводит первую часть
сезона, но сдувается весной. Почему?
– Не хватает запаса
прочности, такого опыта, как, например, у ЦСКА. Имея один состав, даже в период спадов они выжимают
максимум – играют на результат с теми командами, которые и должны обыгрывать. У
нас так не получается, потому что опыт приходит с трофеями, победами в
чемпионатах. Пока мы можем выигрывать только за счет глубины скамейки, - цитирует Иванова Eurosport.ru.
«Терек» занимает четвертое место в чемпионате
России, имея в активе 28 очков в 17 матчах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически