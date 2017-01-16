Джорджо Кьеллини: «Ювентус» уже четыре раза проиграл, пора над этим хорошо подумать
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после поражения от «Фиорентины» (1:2) в матче 20-го тура Серии А пообщался с итальянскими журналистами.
«Нам нужно работать, работать и работать. Это и является секретом нашего успеха. Сейчас команда находится в стадии построения, мы должны найти баланс. «Ювентус» уже четыре раза проиграл в чемпионате. Пора над этим хорошо подумать», – сказал игрок сборной Италии, слова которого приводит Goal.
Напомним, ранее туринский клуб уступил в рамках чемпионата страны «Интеру», «Милану» и «Дженоа».
В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри сыграют 22 января на домашней арене с римским «Лацио».
Матч
Фиорентина - Ювентус - 2:1 (1:0)
Голы
Калинич 37 (1:0). Бадель 54 (2:0). Игуаин 58 (2:1).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Оливейра, Астори, Весино, Бадель, Кьеза (Тельо, 81), Валеро (Иличич, 84), Санчес Морено, Бернардески (Кристофоро, 75), Калинич
Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Бонуччи, Бардзальи (Манджукич, 80), Куадрадо, Стураро (Пьяца, 62), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала
Предупреждения:
Весино, 30; Кьеза, 53; Калинич, 90 - Стураро, 26; Кьеллини, 33; Алекс, 82; Бонуччи, 88; Дибала, 90
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
15 января 22:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция