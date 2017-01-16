Джорджо Кьеллини: «Ювентус» уже четыре раза проиграл, пора над этим хорошо подумать

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после поражения от «Фиорентины» (1:2) в матче 20-го тура Серии А пообщался с итальянскими журналистами.

«Нам нужно работать, работать и работать. Это и является секретом нашего успеха. Сейчас команда находится в стадии построения, мы должны найти баланс. «Ювентус» уже четыре раза проиграл в чемпионате. Пора над этим хорошо подумать», – сказал игрок сборной Италии, слова которого приводит Goal.

Напомним, ранее туринский клуб уступил в рамках чемпионата страны «Интеру», «Милану» и «Дженоа».

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри сыграют 22 января на домашней арене с римским «Лацио».