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Джорджо Кьеллини: «Ювентус» уже четыре раза проиграл, пора над этим хорошо подумать

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после поражения от «Фиорентины» (1:2) в матче 20-го тура Серии А пообщался с итальянскими журналистами.

«Нам нужно работать, работать и работать. Это и является секретом нашего успеха. Сейчас команда находится в стадии построения, мы должны найти баланс. «Ювентус» уже четыре раза проиграл в чемпионате. Пора над этим хорошо подумать», – сказал игрок сборной Италии, слова которого приводит Goal.

Напомним, ранее туринский клуб уступил в рамках чемпионата страны «Интеру», «Милану» и «Дженоа».

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри сыграют 22 января на домашней арене с римским «Лацио».

Матч

Фиорентина - Ювентус - 2:1 (1:0)

Голы

Калинич 37 (1:0). Бадель 54 (2:0). Игуаин 58 (2:1).

Состав

Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Оливейра, Астори, Весино, Бадель, Кьеза (Тельо, 81), Валеро (Иличич, 84), Санчес Морено, Бернардески (Кристофоро, 75), Калинич

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Бонуччи, Бардзальи (Манджукич, 80), Куадрадо, Стураро (Пьяца, 62), Хедира, Маркизио, Игуаин, Дибала

Предупреждения:

Весино, 30; Кьеза, 53; Калинич, 90 - Стураро, 26; Кьеллини, 33; Алекс, 82; Бонуччи, 88; Дибала, 90

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

15 января 22:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция

 

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