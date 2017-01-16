Александр Медведев: Знарок нашел понимание с Ковальчуком и талант форварда снова засверкал
Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев прокомментировал достижение нападающего питерских армейцев Ильи Ковальчука.
Напомним, накануне Ковальчук установил новый рекорд СКА по результативности в регулярных чемпионатах страны в одном сезоне. В Петербурге армейцы обыграли «Сибирь» (6:2), а форвард сделал две результативные передачи. Таким образом, в его активе стало 66 (25 шайб + 41 передача) очков в 50 матчах сезона. Ранее лучший показатель принадлежал Максиму Сушинскому - 65 (27+38) очков в 56 встречах «регулярки» в сезоне-2009/10.
В прошлом сезоне Ковальчук был выведен из состава СКА по ходу плей-офф и не играл на домашнем чемпионате мира за сборную России, главным тренером которой также является Знарок.
«Все детали произошедшего, конечно, не станут достоянием общественности. Но самое главное, почему так все удачно развернулось - и руководство клуба, и новый главный тренер, и самое главное Илья оценили то, что произошло в прошлом сезоне абсолютно беспристрастно и объективно. Не искали, кто прав и кто виноват, а думали о том, что делать. Понимание между главным тренером и Ильей было найдено, и это создало основу для того, чтобы его возможности и талант снова засверкали», - цитирует Медведева «Р-Спорт».
Матч
СКА - Сибирь - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Голы:
Дадонов 0:58 (1:0). Окулов (Полашек, Миловзоров), 27:26 (1:1). Кемппайнен (Артюхин), 31:23 (1:2). Тихонов (Дацюк, Ковальчук), 32:05 (2:2). Гусев (Шипачёв), 32:39 (3:2). Каблуков (Ковальчук, Белов), 44:21 (4:2 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 45:40 (5:2 - бол.). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:55 (6:2).
Место и дата
15 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция