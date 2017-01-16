Олег Иванов: В «Тереке» никто не получает больше миллиона евро в год
Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о
том, какие зарплаты у игроков команды. Он отметил, что никто не получает более
миллиона евро в год.
– В «Тереке» действительно никто не получает больше миллиона евро в год?
– Это правда.
– Даже у вас меньше миллиона?
– Да.
– После поражения от «Спартака» «Тереку» действительно выплатили
премиальные, как за победу?
– Да.
– Какая конкретно сумма?
– Наши премиальные одни из самых маленьких в лиге.
– Меньше 10 тысяч евро?
– Намного. Чуть больше, чем половина от 10. Плюс у нас
фиксированный курс – по-моему, 30 или 40 рублей.
– В «Тереке» премиальные всегда одинаковые?
– Зависит от настроения президента. Когда понимает, что можно
команду побаловать, он это делает. Если видит, что не заслуживаем, – нет, - цитирует Иванова Eurosport.ru.
«Терек» занимает четвертое место в чемпионате
России, имея в активе 28 очков в 17 матчах.