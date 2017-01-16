Олег Иванов: В «Тереке» никто не получает больше миллиона евро в год

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о том, какие зарплаты у игроков команды. Он отметил, что никто не получает более миллиона евро в год.

– В «Тереке» действительно никто не получает больше миллиона евро в год?

– Это правда.

– Даже у вас меньше миллиона?

– Да.

– После поражения от «Спартака» «Тереку» действительно выплатили премиальные, как за победу?

– Да.

– Какая конкретно сумма?

– Наши премиальные одни из самых маленьких в лиге.

– Меньше 10 тысяч евро?

– Намного. Чуть больше, чем половина от 10. Плюс у нас фиксированный курс – по-моему, 30 или 40 рублей.

– В «Тереке» премиальные всегда одинаковые?

– Зависит от настроения президента. Когда понимает, что можно команду побаловать, он это делает. Если видит, что не заслуживаем, – нет, - цитирует Иванова Eurosport.ru.

«Терек» занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 28 очков в 17 матчах.