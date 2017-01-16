«Локомотив» обыграл «Ладу»
«Локомотив» дома взял верх над «Ладой» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Петри Контиола, Александр Кадейкин, Павел Коледов и Андрей Локтионов, у гостей - Никита Филатов и Георгий Белоусов.
Ярославцы по-прежнему занимают четвертое место в Западной конференции, волжане идут тринадцатыми на Востоке.
19 января «Локомотив» сыграет на выезде с «Торпедо», а «Лада» днем ранее встретится в гостях с «Витязем».
Матч
Локомотив - Лада - 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Голы:
Контиола (Тальбо, Козун), 0:27 (1:0). Филатов (Иванов), 3:51 (1:1). Кадейкин 13:05 (2:1). Шенфельд (Белоусов, Мастрюков), 16:58 (2:2). Коледов (Аверин), 35:03 (3:2). Локтионов (Аверин), 59:46 (4:2).
Место и дата
16 января 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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