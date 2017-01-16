«Локомотив» обыграл «Ладу»

читайте также

КХЛ. «Барыс» обыграл «Салават Юлавев», «Динамо» Мск уступило «Ак Барсу» и другие матчи Результаты матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо» Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Ак Барсом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ак Барса».

Александр Медведев: Знарок нашел понимание с Ковальчуком и талант форварда снова засверкал Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев прокомментировал достижение нападающего питерских армейцев Ильи Ковальчука.

«Барыс» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» «Барыс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Медвешчак» может покинуть КХЛ и перейти в чемпионат Австрии Хорватский «Медвешчак», выступающий в КХЛ, не исключает перехода в австрийскую лигу. Об этом сообщил Радко Вучинич, который является директором клуба по связям с общественностью.

«Куньлунь» по буллитам уступил рижскому «Динамо» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и рижским «Динамо» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 4:3 Б.

«Адмирал» дома уступил минскому «Динамо» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и минским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Динамо».

«Амур» дома обыграл «Йокерит» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Йокеритом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Амура».

«Россию обвиняют в допинге. Лучше играйте честно!» Нота протеста от Разина Главный тренер «Югры» Андрей Разин после поражения в Братиславе от «Слована» (2:3) пошел чуть ли не на политический конфликт с хозяевами.

Метсола, Ли и Шипачев признаны лучшими игроками недели в КХЛ КХЛ назвала лучших игроков 20-й недели регулярного чемпионата.

Игорь Уланов: Все долги в «Ладе» погашены – все ровно Тренер «Лады» Игорь Уланов заявил о том, что финансовые проблемы в клубе не сказались на игре команды.

Ярно Коскиранта: В победе над «Сибирью» очень помогло большинство в третьем периоде Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (6:2).

Почему этот СКА – уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьет До конца регулярного чемпионата еще месяц и 10 игр, а команда Знарка уже превосходит лучшие итоговые достижения.

«Слован» дома переиграл «Югру» Хоккеисты братиславского «Слована» переиграли «Югру» в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2.

Микко Коскинен: Победить «Сибирь» – дополнительная мотивация для меня Вратарь СКА Микко Коскинен в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Сибирью» (6:2).

«Таких людей нужно никогда не забывать». СКА посвятил победу ветерану-легенде Лидеры «Сибири» общались с «Чикаго», а СКА говорил про ушедшего из жизни Валентина Быстрова – легенду ленинградского хоккея.

Кирилл Фастовский: Артюхину очень хотелось выиграть у СКА, удаление произошло от переизбытка чувств Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:6).

Иван Налимов: У «Сибири» хорошие шансы попасть в плей-офф Вратарь «Сибири» Иван Налимов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:6).

Мозякин первым в КХЛ набрал 700 очков Капитану магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину, являющемуся обладателем многих рекордов, покорился очередной рубеж.