Матип может пропустить шесть матчей «Ливерпуля» из-за отказа играть на Кубке африканских наций

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип не сможет принять участие в ближайших матчах своей команды. Причина – разногласия с камерунской федерацией футбола.

Как сообщает ВВС, Матип отказался прибыть в сборную Камеруна для участия в Кубке африканских наций. В связи с этим Федерация футбола Камеруна подала жалобу в ФИФА. В международной федерации футбола решили, что Матип не может играть за «Ливерпуль» без разрешения федерации, пока сборная участвует в КАН-2017.

Если Камерун дойдет до финала, это будет означать, что Матип может пропустить шесть матчей своей команды – матч Кубка Англии против «Плимута», полуфинал Кубка лиги против «Саутгемптона», матчи чемпионата Англии против «Суонси», «Челси» и «Халла». Шестой матч – это игра против «МЮ» - 1:1, которую он уже пропустил.

В текущем сезоне 25-летний Жоэль Матип провел 14 матчей за «Ливерпуль» и забил один мяч. За сборную Камеруна он не выступает с сентября 2015 года.