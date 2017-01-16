Матип может пропустить шесть матчей «Ливерпуля» из-за отказа играть на Кубке африканских наций
Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип не сможет принять
участие в ближайших матчах своей команды. Причина – разногласия с камерунской
федерацией футбола.
Как сообщает ВВС, Матип отказался прибыть в сборную
Камеруна для участия в Кубке африканских наций. В связи с этим Федерация
футбола Камеруна подала жалобу в ФИФА. В международной федерации футбола
решили, что Матип не может играть за «Ливерпуль» без разрешения федерации,
пока сборная участвует в КАН-2017.
Если Камерун дойдет до финала, это будет означать, что
Матип может пропустить шесть матчей своей команды – матч Кубка Англии против «Плимута»,
полуфинал Кубка лиги против «Саутгемптона», матчи чемпионата Англии против «Суонси»,
«Челси» и «Халла». Шестой матч – это игра против «МЮ» - 1:1, которую он уже
пропустил.
В текущем сезоне 25-летний Жоэль Матип провел 14
матчей за «Ливерпуль» и забил один мяч. За сборную Камеруна он не выступает с
сентября 2015 года.