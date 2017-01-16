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Бэкстрем - первая звезда недели в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем признан первой звездой недели в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Швед в четырех победных для его команды матчах забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.

Второй звездой недели стал форвард «Бостона» Брэд Маршанд. В трех играх он забросил четыре шайбы и отдал столько же голевых передач.

Третьей звездой признан нападающий «Каролины» Брок Макгинн, забросивший четыре шайбы и сделавший три результативные передачи.



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