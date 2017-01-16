Кот-д'Ивуар и Того сыграли вничью на Кубке африканских наций
Матч первого тура группового турнира
Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара
и Того завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
Для команд это первый матч на турнире. Во втором матче первого тура в группе С сыграют сборные ДР Конго и Марокко.
Кубок африканских наций
Оем (Габон)
Группа С
1-й тур
Матч
Кот-д'Ивуар - Того - 0:0
Состав
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Канон, Орье, Траоре, Байи, Сери (Дукур, 66), Заха (Бони, 70), Ди, Кесси, Коджиа (Градель, 82), Калу
Того: Агасса, Оуро-Акорико, Джене, Ромао, Доссеви (Амеву, 87), Атакора, Бебу, Айите, Лаба (Акакпо, 82), Гакпе, Адебайор (Букари, 89)
Судья:
Эрик Отого-Кастан (Габон)
Место и дата
16 января 19:00, Стад д'Оем, Онлайн-трансляция
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