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Кот-д'Ивуар и Того сыграли вничью на Кубке африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Того завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Для команд это первый матч на турнире. Во втором матче первого тура в группе С сыграют сборные ДР Конго и Марокко.

Кубок африканских наций

Оем (Габон)

Группа С

1-й тур

Матч

Кот-д'Ивуар - Того - 0:0

Состав

Кот-д'Ивуар: Гбоху, Канон, Орье, Траоре, Байи, Сери (Дукур, 66), Заха (Бони, 70), Ди, Кесси, Коджиа (Градель, 82), Калу

Того: Агасса, Оуро-Акорико, Джене, Ромао, Доссеви (Амеву, 87), Атакора, Бебу, Айите, Лаба (Акакпо, 82), Гакпе, Адебайор (Букари, 89)

Судья:

Эрик Отого-Кастан (Габон)

Место и дата

16 января 19:00, Стад д'Оем, Онлайн-трансляция

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