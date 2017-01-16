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«Байер» отдал Пападопулоса в аренду «Гамбургу»

Источник:  ФК «Гамбург»Комментарии

Защитник леверкузенского «Байера» Кириакос Пападопулос продолжит карьеру в «Гамбурге». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Отмечается, что игрок сборной Греции будет выступать за новую команду до конца сезона на правах аренды.

Напомним, что минувшим летом 24-летний футболист был отдан в аренду «РБ Лейпциг», но не сумел закрепиться в составе и провел на поле в матчах национального первенства лишь 27 минут.

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