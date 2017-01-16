«Байер» отдал Пападопулоса в аренду «Гамбургу»
Защитник леверкузенского «Байера» Кириакос Пападопулос продолжит карьеру в «Гамбурге». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Отмечается, что игрок сборной Греции будет выступать за новую команду до конца сезона на правах аренды.
Fix! Kyriakos #Papadopoulos wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer an die Elbe: https://t.co/NHMAlaGUR1 #nurderHSV pic.twitter.com/t9FaGwl0iD— Hamburger SV (@HSV) 16 января 2017 г.
Напомним, что минувшим летом 24-летний футболист был отдан в аренду «РБ Лейпциг», но не сумел закрепиться в составе и провел на поле в матчах национального первенства лишь 27 минут.
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