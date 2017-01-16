Денис Глушаков: Программу индивидуальной подготовки нам дали намного более тяжелую, чем раньше

Сегодня полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вместе с командой прошел медосмотр. Он отметил, что в отпуске пришлось выполнить программу индивидуальной подготовки.

«Программу индивидуальной подготовки нам дали очень хорошую, хотя и тяжелую. В этот раз она намного сложнее, чем раньше. Это и понятно. Команда поздно вышла из отпуска. Чтобы ребята подошли к сборам в должной форме и не получали во время подготовки травмы, нам нужно было выполнить много беговой и силовой работы.

Все сделал. И все пойдет в копилочку. Приехал сегодня в клинику, как положено, голодным, чтобы натощак сдать анализы. А теперь пойду поем и отправлюсь на беговую дорожку. Как говорится, лучше сытым стоять, чем голодным бегать», - цитирует Глушакова официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне 29-летний Денис Глушаков провел 17 матчей за «Спартак» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.