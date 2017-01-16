Денис Глушаков: Программу индивидуальной подготовки нам дали намного более тяжелую, чем раньше
Сегодня полузащитник «Спартака» Денис
Глушаков вместе с командой прошел медосмотр. Он отметил, что в отпуске пришлось
выполнить программу индивидуальной подготовки.
«Программу индивидуальной подготовки нам дали очень хорошую,
хотя и тяжелую. В этот раз она намного сложнее, чем раньше. Это и понятно.
Команда поздно вышла из отпуска. Чтобы ребята подошли к сборам в должной форме
и не получали во время подготовки травмы, нам нужно было выполнить много
беговой и силовой работы.
Все сделал. И все пойдет в копилочку. Приехал сегодня в клинику,
как положено, голодным, чтобы натощак сдать анализы. А теперь пойду поем и
отправлюсь на беговую дорожку. Как говорится, лучше сытым стоять, чем голодным
бегать», - цитирует Глушакова официальный сайт «Спартака».
В текущем сезоне 29-летний Денис Глушаков провел 17 матчей за «Спартак»
и забил четыре мяча при одной голевой передаче.