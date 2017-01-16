Луис Адриано прибыл в Москву (видео, фото)

Нападающий Луис Адриано прибыл в Москву. Вскоре он должен присоединиться к «Спартаку».

Отметим, что вместе с футболистом прибыл и его агент Марко Трабукки.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт с российским клубом 16 января сроком на 3,5 года. Форвард уже прошел медобследование. Его зарплата, по данным, итальянских СМИ, составит 4,5 миллиона евро в год. 29-летний бразилец 18 января отправится со «Спартаком» на первый зимний сбор в ОАЭ.

По предварительной информации, сумма трансфера бразильца в московский клуб составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус. Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах.

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