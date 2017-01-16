Артем Дзюба: Почему называю Кокорина «Мозоль»? У него восемь из десяти пальцев в мозолях, ножки в бутсы не помещаются

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от контрольного матча с «Чанчунь Ятай», а также рассказал, почему называет Александра Кокорина «Мозоль».

- Получилось два разных тайма.

- Так бывает на сборах. Мы меняем два состава, соперник не всегда полностью меняется. Мы выходим свежие, они в конце устают, поэтому нам чуть проще играть. Хорошо поработали, играем под нагрузками. Самое важное – набрать физические кондиции, остальное придет.

Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцам

- Собой довольны?

- Да. Понятно, что есть над чем работать, но все равно приятно при счете 0:2 выйти и выиграть 5:2. Даже в тренировочных матчах нужно выигрывать, всегда побеждать.

- На всех сборах у «Зенита» будет много матчей. Не пугает?

- Необычно. Пять дней подряд игры, посмотрим, что из этого выйдет. Привыкаем. Если Мистер этого хочет, значит так надо. Мы ему доверяем в этом плане.

Артем Дзюба: Очень важное принял решение для себя - уезжаю в Китай

- Почему на тренировках вы называете Александра Кокорина «Мозоль»?

- Потому что у него восемь из десяти пальцев в мозолях, две пятки – туда же. Наверно, распухли ножки, поэтому в бутсы не помещаются (улыбается). Думаю, все нормально будет. Лечу его, как могу, мажу мазями, - сказал Дзюба в интервью официальному сайту «Зенита».

Шутки Кришито об уходе, Кросби в дубле. Как начали год игроки «Зенита»

Напомним, «Зенит» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2 во втором матче сбора в ОАЭ. За китайский клуб отличились Анзур Исмаилов и Ченг Чанченг, у петербуржцев дубли оформили Жозе Маурисио и Артем Дзюба, еще один гол на счету Юрия Жиркова.

С первых минут состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, А. Кержаков, Кокорин. В перерыве встречи Мирча Луческу полностью обновил состав: Бабурин, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Могилевец, Джорджевич, Дзюба.