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Артем Дзюба: Почему называю Кокорина «Мозоль»? У него восемь из десяти пальцев в мозолях, ножки в бутсы не помещаются

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от контрольного матча с «Чанчунь Ятай», а также рассказал, почему называет Александра Кокорина «Мозоль».

- Получилось два разных тайма.
- Так бывает на сборах. Мы меняем два состава, соперник не всегда полностью меняется. Мы выходим свежие, они в конце устают, поэтому нам чуть проще играть. Хорошо поработали, играем под нагрузками. Самое важное – набрать физические кондиции, остальное придет.

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- Собой довольны?
- Да. Понятно, что есть над чем работать, но все равно приятно при счете 0:2 выйти и выиграть 5:2. Даже в тренировочных матчах нужно выигрывать, всегда побеждать.

- На всех сборах у «Зенита» будет много матчей. Не пугает?
- Необычно. Пять дней подряд игры, посмотрим, что из этого выйдет. Привыкаем. Если Мистер этого хочет, значит так надо. Мы ему доверяем в этом плане.

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- Почему на тренировках вы называете Александра Кокорина «Мозоль»?
- Потому что у него восемь из десяти пальцев в мозолях, две пятки – туда же. Наверно, распухли ножки, поэтому в бутсы не помещаются (улыбается). Думаю, все нормально будет. Лечу его, как могу, мажу мазями, - сказал Дзюба в интервью официальному сайту «Зенита».

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Напомним, «Зенит» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2 во втором матче сбора в ОАЭ. За китайский клуб отличились Анзур Исмаилов и Ченг Чанченг, у петербуржцев дубли оформили Жозе Маурисио и Артем Дзюба, еще один гол на счету Юрия Жиркова. 

С первых минут состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, А. Кержаков, Кокорин. В перерыве встречи Мирча Луческу полностью обновил состав: Бабурин, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Могилевец, Джорджевич, Дзюба. 

Тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит С 11 по 22 января. 14 числа сине-бело-голубые сыграли вничью с «Айнтрахтом» из Франкфурта (0:0). Следующие матчи подопечные Мирчи Луческу проведут с оманским «Сохаром» (17 января), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (19 и 20).  

Матч

Зенит - Чанчунь Ятай - 5:2 (0:2)

Голы

Исмаилов 15 (0:1). Чанченг 29 (0:2). Маурисио 51 (1:2). Маурисио 63 (2:2). Жирков 71 (3:2). Дзюба 77 (4:2). Дзюба 80 (5:2).

Состав

Зенит: Лунев (Бабурин, 46), Ломбертс (Кришито, 46), Нету (Йованович, 46), Анюков (Зуйков, 46, Данни, 69), Хави Гарсия (Могилевец, 46), Чернов (Жирков, 46), Шатов (Цаллагов, 46), Жулиано (Маурисио, 46), Эрнани (Юсупов, 46), Кокорин (Джорджевич, 46), Кержаков А. (Дзюба, 46)

Место и дата

16 января 16:00, Джебаль-Али, Текстовая трансляция

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