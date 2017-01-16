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Алексис Санчес: Чувствую себя важным игроком «Арсенала», мне очень комфортно в этом клубе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес оценил свою роль в английском клубе, а также поведал о целях на сезон. 

«Чувствую себя важным игроком «Арсенала». Товарищи по команде говорят мне об этом каждый день. Пытаюсь доказывать свою состоятельность в каждой игре. 

На мой взгляд, у нас есть все, чтобы выиграть трофеи. Мне очень комфортно находится в этом клубе. Болельщики всегда поддерживают команду, а мы должны выиграть для них АПЛ и Лигу чемпионов», – сказал игрок сборной Чили, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что Санчес не может договориться с «Арсеналом» о новом контракте и готов рассмотреть предложения от других команд.

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