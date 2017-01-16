Михаил Вартапетов: Вес игроков «Спартака» не превышает норму

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сказал, что все игроки команды вышли из отпуска без лишнего веса. Сегодня футболисты прошли медосмотр.

«Все прошло хорошо. Почему-то большинство людей интересует вопрос, с лишним ли весом вышли из отпуска футболисты. Знаете, тренерским штабом были поставлены игрокам весьма жесткие условия: когда ребята приступят к работе, их текущий вес может превышать среднеигровой за предыдущий отрезок чемпионата не более чем на полтора килограмма.

«Сейчас могу сказать, что вес игроков не превышает нормативы, но у некоторых он даже немного снизился по сравнению с тем, каким был до отпуска. То есть футболисты на каникулах интенсивно работали, выполняли полученные задания. Отнеслись к индивидуальной программе очень ответственно», - цитирует Вартапетова официальный сайт «Спартака».