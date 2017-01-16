Андрей Ещенко: Сделал татуировку в честь «Спартака»
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал, что он сделал
татуировку в честь клуба.
«В отпуске устал отдыхать. Не мог
долго лежать на пляже. Выполнял индивидуальную программу, в теннис играл.
Конечно, не как Роджер Федерер, но старался. (Улыбается.) Кстати, обратите
внимание: наконец сделал еще одну татуировку — звезду на плече, посвященную
«Спартаку», - цитирует Ещенко официальный сайт «Спартака».
В текущем сезоне 32-летний Андрей Ещенко провел 17 матчей за
«Спартак» и забил один мяч. Его команда лидирует в чемпионате России, имея в
активе 40 очков после 17 матчей.
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