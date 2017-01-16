Андрей Ещенко: Сделал татуировку в честь «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал, что он сделал татуировку в честь клуба.

«В отпуске устал отдыхать. Не мог долго лежать на пляже. Выполнял индивидуальную программу, в теннис играл. Конечно, не как Роджер Федерер, но старался. (Улыбается.) Кстати, обратите внимание: наконец сделал еще одну татуировку — звезду на плече, посвященную «Спартаку», - цитирует Ещенко официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне 32-летний Андрей Ещенко провел 17 матчей за «Спартак» и забил один мяч. Его команда лидирует в чемпионате России, имея в активе 40 очков после 17 матчей. Ранее Ещенко заявлял о желании сделать татуировку в честь «Спартака».