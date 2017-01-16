На бой Джошуа – Кличко продано более 80 тысяч билетов

Как сообщает издание BoxingScene, на поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира Владимиром Кличко продано более 80 тысяч билетов.

Отмечается, что вторая часть билетов была выставлена на продажу днем 16 января и распродана в течение часа.

Напомним, Кличко встретится с представителем Великобритании 29 апреля в Лондоне на арене «Уэмбли».