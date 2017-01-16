Карякин обыграл ван Вели на турнире в Голландии
Российский гроссмейстер Сергей Карякин
одержал победу над голландцем Люком ван Вели. Это произошло на супертурнире в
Вейк-ан-Зее (Голландия).
На этом же турнире россиянин Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном, а его соотечественник Ян Непомнящий уступил китайсому шахматисту Вэю И. Лидирует на турнире украинец Павел Эльянов, который набрал 2,5 очка. У Карякина, Карлсена и еще двух шахматистов по два очка.
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