Карякин обыграл ван Вели на турнире в Голландии

Сергей Карякин: На протяжении 20 дней после прилета из Нью-Йорка у меня было полное безумие

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет в Катаре.