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Карякин обыграл ван Вели на турнире в Голландии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над голландцем Люком ван Вели. Это произошло на супертурнире в Вейк-ан-Зее (Голландия).

На этом же турнире россиянин Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном, а его соотечественник Ян Непомнящий уступил китайсому шахматисту Вэю И. Лидирует на турнире украинец Павел Эльянов, который набрал 2,5 очка. У Карякина, Карлсена и еще двух шахматистов по два очка.



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