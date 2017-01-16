Юрий Семин: С будущим Коре определимся в конце сбора
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог товарищеского матча со второй командой немецкого «Вердера» (2:0) на сборе в Испании.
Оба мяча в составе железнодорожников забил находящийся на просмотре французский форвард Александр Коре.
«Провели два разных тайма. Первый получился хорошим и по содержанию, и по движению. У нас идут тяжелые тренировки, но состояние игроков было неплохим. Второй тайм сложился чуть хуже, что естественно. Многие ребята играли друг с другом в первый раз. Коре на просмотре и продолжает работать с нами. В конце сбора определимся с его будущим», - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Локомотив - Вердер - 2:0 (2:0)
Голы
Состав
Локомотив: Коченков (Абаев, 46), Денисов В., Михалик (Лапшов, 46), Янбаев (Ротенберг, 46), Денисов И. (Галанин, 46), Фернандеш (Галаджан, 46), Н'Динга, Коломейцев (Лысов, 46), Баринов, Миранчук А., Коре
Место и дата
16 января 18:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция