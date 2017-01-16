Юрий Семин: С будущим Коре определимся в конце сбора

Артем Дзюба: Почему называю Кокорина «Мозоль»? У него восемь из десяти пальцев в мозолях, ножки в бутсы не помещаются

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от контрольного матча с «Чанчунь Ятай», а также рассказал, почему называет Александра Кокорина «Мозоль».