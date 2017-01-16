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Юрий Семин: С будущим Коре определимся в конце сбора

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог товарищеского матча со второй командой немецкого «Вердера» (2:0) на сборе в Испании.

Оба мяча в составе железнодорожников забил находящийся на просмотре французский форвард Александр Коре.

«Провели два разных тайма. Первый получился хорошим и по содержанию, и по движению. У нас идут тяжелые тренировки, но состояние игроков было неплохим. Второй тайм сложился чуть хуже, что естественно. Многие ребята играли друг с другом в первый раз. Коре на просмотре и продолжает работать с нами. В конце сбора определимся с его будущим», - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Локомотив - Вердер - 2:0 (2:0)

Голы

Коре 11 (1:0). Коре 31 (2:0).

Состав

Локомотив: Коченков (Абаев, 46), Денисов В., Михалик (Лапшов, 46), Янбаев (Ротенберг, 46), Денисов И. (Галанин, 46), Фернандеш (Галаджан, 46), Н'Динга, Коломейцев (Лысов, 46), Баринов, Миранчук А., Коре

Место и дата

16 января 18:00, Мунисипал де Марбелья, Текстовая трансляция



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