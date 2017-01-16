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Защитник «Анжи» Лазич может переехать в чемпионат Турции

Источник:  Futbol ArenaКомментарии

По информации издания Futbol Arena, «Аланьяспор» интересуется игроком «Анжи» Дарко Лазичем.

Отмечается, что турецкий клуб планирует усилить защитную линию, поскольку тренерский штаб команды недоволен игрой своих защитников.

Напомним, в нынешнем сезоне футболист махачкалинского клуба провел в РФПЛ 11 матчей. Ранее сообщалось, что «Анжи» готов предоставить сербскому футболисту статус свободного агента.

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