Защитник «Анжи» Лазич может переехать в чемпионат Турции
По информации издания Futbol Arena, «Аланьяспор» интересуется игроком «Анжи» Дарко Лазичем.
Отмечается, что турецкий клуб планирует усилить защитную линию, поскольку тренерский штаб команды недоволен игрой своих защитников.
Напомним, в нынешнем сезоне футболист махачкалинского клуба провел в РФПЛ 11 матчей. Ранее сообщалось, что «Анжи» готов предоставить сербскому футболисту статус свободного агента.
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