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Харитонов объявил о начале подготовки к бою, который состоится в феврале

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал о своих планах на будущее.

«В связи с намеченным в феврале боем срочно отбываю в тренировочный лагерь, чтобы полностью сосредоточиться на тренировочном процессе и провести максимально эффективную подготовку к поединку. Хочу порадовать всех поклонников красивым боем. Возвратившись на Родину, готов буду с Вами встретиться и пообщаться», – приводит слова Харитонова официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, последний поединок россиянин провел 4 ноября в Bellator и проиграл нокаутом на 16-ой секунде боя против Джеви Аялы.

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