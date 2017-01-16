«Сент-Этьен» намерен обжаловать в ФИФА трансфер Молло в «Зенит»

Французский «Сент-Этьен» рассматривает возможность обращения в ФИФА для расследования обстоятельств перехода полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Напомним, 27-летний хавбек перебрался из Самары в Сантк-Петербург этой зимой. «Крылья Советов» выкупили права на Молло у «Сент-Этьена» в августе 2016 года и, согласно условиям договора, должны были перечислить французскому клубу 50% средств от последующего трансфера.

После перехода Молло в «Зенит» на счета «Сент-Этьена» поступила сумма в размере 250 тысяч евро. То есть, получается, «Крылья» продали игрока в «Зенит» за 500 тысяч, о чем и уведомили французскую сторону, сообщает But Football Club.

Однако президенту «Сент-Этьена» Ролану Ромейеру стало известно, что на самом деле сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро. В связи с этим клуб думает над тем, чтобы обратиться в ФИФА для расследования данного дела.