СКА – «Сибирь». Артюхин дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между СКА и «Сибирью» (6:2).

Посмотреть видео



– На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Сибирь» Евгения Артюхина (№44) наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» - Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.14.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, поскольку Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного Регламента дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф, - сообщает официальный сайт КХЛ.



Почему этот СКА - уже лучший. 5 рекордов КХЛ, которые СКА побил или скоро побьет

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, дубль на счету Евгения Дадонова. Гости ответили голами Константина Окулова и Йоонаса Кемппайнена.

После этого матча петербуржцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 118 очков. Новосибирцы с 65 очками расположились на 10-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 19 января против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Сибирь» 23 января встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».