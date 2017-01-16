Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит5 : 2Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар0 : 0Того
Теннис  Касаткина0:6, 6:7Пенг
Футбол  Локомотив2 : 0Вердер
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» готов летом продать Диего Косту в китайский клуб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает авторитетное издание The Telegraph, наставник «Челси» Антонио Конте не возражает против продажи форварда Диего Косты в чемпионат Китая.

Отмечается, что английский клуб не будет вести переговоров о переходе игрока сборной Испании в зимнее трансферное окно, но готов обсудить этот вопрос летом.

Ранее сообщалось, что Коста и Конте повздорили из-за того, что форвард отказался принимать участие в игре 21-го тура АПЛ с «Лестером» (3:0), поскольку испытывал боли в спине. Сообщалось, что медицинский штаб «синих» не обнаружил у футболиста никаких проблем, и итальянский специалист встал на защиту медиков.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провел во всех турнирах 21 матч, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Косту в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего КостуФорвард «Челси» Диего Коста может покинуть английский клуб. Об этом сообщает издание The Independent.Луис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛЛуис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Защитник «Анжи» Лазич может переехать в чемпионат ТурцииПо информации издания Futbol Arena, «Аланьяспор» интересуется игроком «Анжи» Дарко Лазичем.Луис Адриано прибыл в Москву (видео, фото)Луис Адриано прибыл в Москву (видео, фото)Нападающий Луис Адриано прибыл в Москву. Вскоре он должен присоединиться к «Спартаку».«Краснодар» и ЦСКА поборются за игрока сборной ШвецииКак сообщает шведское издание Expressen, московский ЦСКА интересуется полузащитником «Эльфсборга» Виктором Клаессоном.Артем Дзюба: Очень тяжелое решение принял для себя – уезжаю в КитайФорвард «Зенита» Артем Дзюба пошутил на тему перехода в чемпионат Китая.Форвард «Анжи» Боли продолжит карьеру в ОАЭ (фото)Нападающий «Анжи» Янник Боли перейдет в «Аль-Айн», сообщает официальный твиттер клуба из ОАЭ.«Не в курсе, что и как у него болит». Как развивается конфликт Косты и Конте«Не в курсе, что и как у него болит». Как развивается конфликт Косты и Конте«Советский спорт» продолжает следить за скандалом в «Челси», где ведущий нападающий команды Диего Коста может покинуть клуб и уехать в КитайАмир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве»Бывший полузащитник ЦСКА Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве», который сейчас проводит тренировочный сбор в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.Тибо Куртуа: Отрыв в турнирной таблице мотивирует нас больше работать на тренировкахГолкипер «Челси» Тибо Куртуа рассказал о состоянии своей команды, а также объяснил, почему форвард «синих» Диего Коста пропустил последнюю тренировку.Диего Коста на выходных тренировался отдельно от командыФорвард «Челси» Диего Коста в субботу и воскресенье тренировался отдельно от своих партнеров. Решение по его будущему пока не принято.Эден Азар: Два года назад «Челси» уступил «Тоттенхэму» в гостях, а завершили сезон в ранге чемпионовПолузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями на текущий сезон, отметив, что поражение в лондонском дерби от «Тоттенхэма» (0:3) не влияет на атмосферу в команде.Игрок «Лиона» – о переходе Депая: Здорово осознавать, что клуб может вложить деньги в серьезные трансферыПолузащитник «Лиона» Джордан Ферри высказался о возможном приходе в команду игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Мемфиса Депая.Матич может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить состав своей команды полузащитником «Челси» Неманьей Матичем.Шакира хочет, чтобы Пике стал игроком лондонского клубаЗащитник «Барселоны» Жерар Пике может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает испанское издание Don Balon.Робби Кин может продолжить карьеру в чемпионшипеНападающий Робби Кин может продолжить карьеру в «Престоне», выступающем в чемпионшипе - втором по значимости английском дивизионе. Об этом сообщает Lancashire Evening Post.Юрий Семин: Переход в другой клуб перед ЧМ станет катастрофой для МиранчукаГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Алексей Миранчук не готов к переходу в другой клуб.Антонио Конте: Предложения из Китая не являются угрозой для премьер-лигиГлавный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о переходах игроков премьер-лиги в китайские клубы.Александр Бубнов: Возможная работа в «Челси» позволит Слуцкому чуть по-новому взглянуть на футболФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал новость о том, что бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому может быть предложена работа в «Челси».«Спартак» объявил новичка, «Локо» отдал форварда в аренду«Спартак» объявил новичка, «Локо» отдал форварда в аренду«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
Главные новости
Футбол
«Спартак» объявил о подписании контракта с Адриано
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего Косту
Футбол
«Сент-Этьен» намерен обжаловать в ФИФА трансфер Молло в «Зенит»
Хоккей
«Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо»
Футбол
Юрий Семин: С будущим Коре определимся в конце сбора
Шахматы
Карякин обыграл ван Вели на турнире в Голландии
Футбол
Андрей Ещенко: Сделал татуировку в честь «Спартака»
Футбол
Алексис Санчес: Чувствую себя важным игроком «Арсенала», мне очень комфортно в этом клубе
Футбол
Артем Дзюба: Почему называю Кокорина «Мозоль»? У него восемь из десяти пальцев в мозолях, ножки в бутсы не помещаются
Футбол
Луис Адриано прибыл в Москву (видео, фото)
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Диего Коста
Диего Коставсе новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости
Чемпионат Китая по футболу
Чемпионат Китая по футболу
Возможные трансферы
Возможные трансферы