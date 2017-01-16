«Челси» готов летом продать Диего Косту в китайский клуб

Как сообщает авторитетное издание The Telegraph, наставник «Челси» Антонио Конте не возражает против продажи форварда Диего Косты в чемпионат Китая.

Отмечается, что английский клуб не будет вести переговоров о переходе игрока сборной Испании в зимнее трансферное окно, но готов обсудить этот вопрос летом.

Ранее сообщалось, что Коста и Конте повздорили из-за того, что форвард отказался принимать участие в игре 21-го тура АПЛ с «Лестером» (3:0), поскольку испытывал боли в спине. Сообщалось, что медицинский штаб «синих» не обнаружил у футболиста никаких проблем, и итальянский специалист встал на защиту медиков.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провел во всех турнирах 21 матч, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Косту в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.