Петербург вышел в полуфинал Мемориала Гранаткина, где сыграет с Россией

В четвертьфинале Мемориала Гранаткина сборная Санкт-Петербурга оказалась сильнее Словакии (1:1, 3:2 – по пенальти).

За команду Владимира Казаченка отличился Ефрем Вартанян, в составе словаков мяч забил Бранислав Слука.

В полуфинале петербуржцы сыграют с юношеской сборной России, которая вчера разгромила Болгарию со счетом 3:0.

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Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 21 января. В турнире принимают участие 16 команд, составленные из игроков 1999 года рождения и младше.

Действующий победитель соревнований - сборная Словении.