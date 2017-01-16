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«Спартак» объявил о подписании контракта с Адриано

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии
«Спартак» объявил о подписании контракта с Адриано
Источник: ФК «Спартак»

Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», бразильский форвард Луис Адриано подписал контракт с российским клубом.

Отмечается, что соглашение игрока вступает в силу с 25 января 2017 года.

По предварительной информации, сумма трансфера бразильца в московский клуб составит один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Напомним, за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах. Контракт Луиса Адриано с «Миланом» рассчитан еще на три с половиной года.

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