Погба поблагодарил фанатов за поддержку после матча с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после матча с «Ливерпулем» (1:1) в рамках 21-го тура АПЛ оставил пост на своей странице в социальной сети Instagram.

«В такие моменты вы должны быть сильным. Я здесь, и готов к следующему поединку!!! Хочу поблагодарить всех, кто мне помогает и продолжает верить в меня. Самое главное – никогда не прекращать бороться», – написал француз.

Отметим, что гол «Ливерпуля» был забит с пенальти, который арбитр назначил за то, что Погба сыграл рукой в собственной штрафной после подачи углового.

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