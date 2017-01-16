Погба поблагодарил фанатов за поддержку после матча с «Ливерпулем»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после матча с «Ливерпулем» (1:1) в рамках 21-го тура АПЛ оставил пост на своей странице в социальной сети Instagram.
«В такие моменты вы должны быть сильным. Я здесь, и готов к следующему поединку!!! Хочу поблагодарить всех, кто мне помогает и продолжает верить в меня. Самое главное – никогда не прекращать бороться», – написал француз.
Отметим, что гол «Ливерпуля» был забит с пенальти, который арбитр назначил за то, что Погба сыграл рукой в собственной штрафной после подачи углового.
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Матч
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль - 1:1 (0:1)
Голы
Милнер 27 (0:1 - пен.). Ибрагимович 84 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Феллайни, 76), Мхитарян, Кэррик (Руни, 46), Валенсия, Погба, Эррера, Марсьяль (Мата, 65), Ибрагимович
Ливерпуль: Миньоле, Ловрен, Клаван, Джан, Милнер, Вейналдум, Лаллана, Арнольд, Хендерсон, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61)
Предупреждения:
Эррера, 90 - Ловрен, 31; Вейналдум, 62; Фирмино, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция