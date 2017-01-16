Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Дуке-Марино0:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит5 : 2Чанчунь Ятай
Футбол  Кот-д'Ивуар0 : 0Того
Теннис  Касаткина0:6, 6:7Пенг
Футбол  Локомотив2 : 0Вердер
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Ак Барс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего Косту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Челси» Диего Коста может покинуть английский клуб. Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, что на игрока сборной Испании претендуют сразу два представители Примеры: мадридский «Атлетико» и «Барселона».

По информации источника, каталонский клуб уже вышел на связь с руководством «синих» по поводу трансферу футболиста. Также сообщается, что «Атлетико» готов вернуть Косту летом, поскольку команду точно покинет Антуан Гризманн, на которого претендует «Манчестер Юнайтед». 

Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Антонио Конте готов отпустить летом нападающего в чемпионат Китая. Сейчас английский клуб не будет рассматривать предложения по футболисту.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий провел во всех турнирах 21 матч, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Косту в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛЛуис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Челси» готов летом продать Диего Косту в китайский клубКак сообщает авторитетное издание The Telegraph, наставник «Челси» Антонио Конте не возражает против продажи форварда Диего Косты в чемпионат Китая.Защитник «Анжи» Лазич может переехать в чемпионат ТурцииПо информации издания Futbol Arena, «Аланьяспор» интересуется игроком «Анжи» Дарко Лазичем.Луис Адриано прибыл в Москву (видео, фото)Луис Адриано прибыл в Москву (видео, фото)Нападающий Луис Адриано прибыл в Москву. Вскоре он должен присоединиться к «Спартаку».«Краснодар» и ЦСКА поборются за игрока сборной ШвецииКак сообщает шведское издание Expressen, московский ЦСКА интересуется полузащитником «Эльфсборга» Виктором Клаессоном.Поль Погба: Мог стать игроком «Барселоны» или «Реала», но я прислушался к своему сердцуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объяснил, почему решил вернуться в «Манчестер Юнайтед», цвета которого он защищал с 2009 по 2012 гг.Форвард «Анжи» Боли продолжит карьеру в ОАЭ (фото)Нападающий «Анжи» Янник Боли перейдет в «Аль-Айн», сообщает официальный твиттер клуба из ОАЭ.Алексис Санчес получит миллион евро штрафа и условный срок за неуплату налогов в ИспанииФорвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес сознался в налоговых нарушениях во время его выступления за «Барселону». Футболист, вероятнее всего, получит серьезный штраф.«Не в курсе, что и как у него болит». Как развивается конфликт Косты и Конте«Не в курсе, что и как у него болит». Как развивается конфликт Косты и Конте«Советский спорт» продолжает следить за скандалом в «Челси», где ведущий нападающий команды Диего Коста может покинуть клуб и уехать в КитайАмир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве»Бывший полузащитник ЦСКА Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве», который сейчас проводит тренировочный сбор в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.Тибо Куртуа: Отрыв в турнирной таблице мотивирует нас больше работать на тренировкахГолкипер «Челси» Тибо Куртуа рассказал о состоянии своей команды, а также объяснил, почему форвард «синих» Диего Коста пропустил последнюю тренировку.Диего Коста на выходных тренировался отдельно от командыФорвард «Челси» Диего Коста в субботу и воскресенье тренировался отдельно от своих партнеров. Решение по его будущему пока не принято.Эден Азар: Два года назад «Челси» уступил «Тоттенхэму» в гостях, а завершили сезон в ранге чемпионовПолузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями на текущий сезон, отметив, что поражение в лондонском дерби от «Тоттенхэма» (0:3) не влияет на атмосферу в команде.Игрок «Лиона» – о переходе Депая: Здорово осознавать, что клуб может вложить деньги в серьезные трансферыПолузащитник «Лиона» Джордан Ферри высказался о возможном приходе в команду игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Мемфиса Депая.Матич может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить состав своей команды полузащитником «Челси» Неманьей Матичем.Шакира хочет, чтобы Пике стал игроком лондонского клубаЗащитник «Барселоны» Жерар Пике может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает испанское издание Don Balon.Робби Кин может продолжить карьеру в чемпионшипеНападающий Робби Кин может продолжить карьеру в «Престоне», выступающем в чемпионшипе - втором по значимости английском дивизионе. Об этом сообщает Lancashire Evening Post.Юрий Семин: Переход в другой клуб перед ЧМ станет катастрофой для МиранчукаГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что полузащитник Алексей Миранчук не готов к переходу в другой клуб.Антонио Конте: Предложения из Китая не являются угрозой для премьер-лигиГлавный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о переходах игроков премьер-лиги в китайские клубы.Александр Бубнов: Возможная работа в «Челси» позволит Слуцкому чуть по-новому взглянуть на футболФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал новость о том, что бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому может быть предложена работа в «Челси».
Главные новости
Футбол
«Спартак» объявил о подписании контракта с Адриано
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего Косту
Футбол
«Сент-Этьен» намерен обжаловать в ФИФА трансфер Молло в «Зенит»
Хоккей
«Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо»
Футбол
Юрий Семин: С будущим Коре определимся в конце сбора
Шахматы
Карякин обыграл ван Вели на турнире в Голландии
Футбол
Андрей Ещенко: Сделал татуировку в честь «Спартака»
Футбол
Алексис Санчес: Чувствую себя важным игроком «Арсенала», мне очень комфортно в этом клубе
Футбол
Артем Дзюба: Почему называю Кокорина «Мозоль»? У него восемь из десяти пальцев в мозолях, ножки в бутсы не помещаются
Футбол
Луис Адриано прибыл в Москву (видео, фото)
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Диего Коста
Диего Коставсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы