Теодосич не сыграл с УНИКСом из-за проблем со здоровьем
Защитник московского ЦСКА Милош
Теодосич не сыграл с казанским УНИКСом в матче чемпионата Единой лиги ВТБ из-за
проблем со здоровьем. Об этом сообщил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.
«Милош пропустил игру из-за проблем
со здоровьем. Он мог играть сегодня, но мы дали ему отдохнуть. Его статус –
«дэй-ту-дэй». Пока сложно сказать, когда вернется», - приводит
«Р-Спорт» слова Итудиса.
Баскетболисты московского ЦСКА в
понедельник выиграли у казанского УНИКСа в гостевом матче чемпионата Единой
лиги ВТБ – 105:91. Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев
Кит Лэнгфорд (25 очков).
ЦСКА одержал 12-ю победу и сохранил первое место. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался третьим.
Матч
Место и дата
16 января 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция