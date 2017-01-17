Теодосич не сыграл с УНИКСом из-за проблем со здоровьем

Защитник московского ЦСКА Милош Теодосич не сыграл с казанским УНИКСом в матче чемпионата Единой лиги ВТБ из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

«Милош пропустил игру из-за проблем со здоровьем. Он мог играть сегодня, но мы дали ему отдохнуть. Его статус – «дэй-ту-дэй». Пока сложно сказать, когда вернется», - приводит «Р-Спорт» слова Итудиса.

Баскетболисты московского ЦСКА в понедельник выиграли у казанского УНИКСа в гостевом матче чемпионата Единой лиги ВТБ – 105:91. Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд (25 очков).

ЦСКА одержал 12-ю победу и сохранил первое место. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался третьим.