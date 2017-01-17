Евгений Пашутин: Горжусь, как УНИКС бился в матче с ЦСКА
Главный тренер казанского УНИКСа
Евгений Пашутин считает, что баскетболисты его клуба проявили характер в матче
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА и заслужили похвалы,
несмотря на поражение.
«Хотелось бы отметить характер
игроков. Ребята бились сердцем, хотели играть от защиты, но не все получалось в
первой половине игры - пропустили более 50 очков. Три фола сразу получил
Лэнгфорд, пять фолов у Коти Кларка. У нас и так не было четверых игроков, и нам
было тяжело. Горжусь тем, как мы бились сегодня. Мы могли бросить все и
проиграть «минус 30», но мы сражались до конца», - приводит «Р-Спорт» слова
Пашутина.
Баскетболисты московского ЦСКА в
понедельник выиграли у казанского УНИКСа в гостевом матче чемпионата Единой
лиги ВТБ – 105:91. Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев
Кит Лэнгфорд (25 очков).
ЦСКА одержал 12-ю победу и сохранил первое место. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался третьим.
Матч
Место и дата
16 января 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция