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Евгений Пашутин: Горжусь, как УНИКС бился в матче с ЦСКА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин считает, что баскетболисты его клуба проявили характер в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА и заслужили похвалы, несмотря на поражение.

«Хотелось бы отметить характер игроков. Ребята бились сердцем, хотели играть от защиты, но не все получалось в первой половине игры - пропустили более 50 очков. Три фола сразу получил Лэнгфорд, пять фолов у Коти Кларка. У нас и так не было четверых игроков, и нам было тяжело. Горжусь тем, как мы бились сегодня. Мы могли бросить все и проиграть «минус 30», но мы сражались до конца», - приводит «Р-Спорт» слова Пашутина.

Баскетболисты московского ЦСКА в понедельник выиграли у казанского УНИКСа в гостевом матче чемпионата Единой лиги ВТБ – 105:91. Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд (25 очков).

ЦСКА одержал 12-ю победу и сохранил первое место. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался третьим.

Матч

УНИКС - ЦСКА - 91:105

Место и дата

16 января 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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