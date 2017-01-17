Димитрис Итудис: ЦСКА доминировал весь матч

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис считает, что баскетболисты его клуба в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом доминировали и держали контроль над игрой с первой до последней минуты.

«Мы доминировали сегодня весь матч. У УНИКСа хорошая команда, мы ожидали непростой встречи, но, в целом, держали контроль над игрой с первой минуты до последней. У нас было хорошее соотношение потерь и перехватов, мы вынудили соперника сделать 17 потерь. Сегодня у нас 25 результативных передач, 11 у Нандо Де Коло», - приводит «Р-Спорт» слова Итудиса.

Баскетболисты московского ЦСКА в понедельник выиграли у казанского УНИКСа в гостевом матче чемпионата Единой лиги ВТБ – 105:91. Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд (25 очков).

ЦСКА одержал 12-ю победу и сохранил первое место. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался третьим.