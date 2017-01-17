Димитрис Итудис: ЦСКА доминировал весь матч
Главный тренер московского ЦСКА
Димитрис Итудис считает, что баскетболисты его клуба в гостевом матче
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом доминировали и
держали контроль над игрой с первой до последней минуты.
«Мы доминировали сегодня весь
матч. У УНИКСа хорошая команда, мы ожидали непростой встречи, но, в целом,
держали контроль над игрой с первой минуты до последней. У нас было хорошее
соотношение потерь и перехватов, мы вынудили соперника сделать 17 потерь.
Сегодня у нас 25 результативных передач, 11 у Нандо Де Коло», - приводит
«Р-Спорт» слова Итудиса.
Баскетболисты московского ЦСКА в
понедельник выиграли у казанского УНИКСа в гостевом матче чемпионата Единой
лиги ВТБ – 105:91. Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев
Кит Лэнгфорд (25 очков).
ЦСКА одержал 12-ю победу и сохранил первое место. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался третьим.
Матч
Место и дата
16 января 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция