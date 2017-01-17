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Рим примет Финал четырех мужской волейбольной Лиги чемпионов

Источник:  Европейская конфедерация волейболаКомментарии

Финал четырех волейбольной Лиги чемпионов сезона-2016/17 среди мужских команд пройдет в итальянском Риме, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут 29-30 апреля на арене «ПалаЛоттоматика». Хозяином Финала четырех была выбрана итальянская «Перуджа», которая, таким образом, получила право сыграть в решающей стадии турнира.

В матчах группового этапа Лиги чемпионов в настоящее время из российских команд принимают участие действующий победитель турнира казанский «Зенит», московское «Динамо» и белгородское «Белогорье».

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