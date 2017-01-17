Рим примет Финал четырех мужской волейбольной Лиги чемпионов
Финал четырех волейбольной Лиги
чемпионов сезона-2016/17 среди мужских команд пройдет в итальянском Риме,
сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Решающие матчи Лиги чемпионов
пройдут 29-30 апреля на арене «ПалаЛоттоматика». Хозяином Финала четырех была
выбрана итальянская «Перуджа», которая, таким образом, получила право сыграть в
решающей стадии турнира.
В матчах группового этапа Лиги
чемпионов в настоящее время из российских команд принимают участие действующий
победитель турнира казанский «Зенит», московское «Динамо» и белгородское
«Белогорье».
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