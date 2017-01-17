Александра Пасынкова: Прохожу восстановление на базе футбольного «Локомотива»

Двукратная чемпионка Европы по волейболу, доигровщица «Сахалина» Александра Пасынкова сообщила, что проходит реабилитацию на базе московского футбольного клуба «Локомотив», восстановление после тяжелой травмы ахилла идет по плану.

«Восстанавливаюсь я в Москве на базе футбольного клуба «Локомотив». У них есть медицинский центр, занимаюсь с хорошим реабилитологом Марией Буровой. Она ставит меня на ноги. Все идет по плану. Каких-то конкретных сроков восстановления нет. С такой травмой главное – не торопиться. Для меня важно не успеть сыграть в этом сезоне, а нормально восстановиться, чтобы не было никаких осложнений и проблем в будущем. Хочется еще играть, поэтому нужно окончательно залечить эту травму», - приводит «Р-Спорт» слова Пасынковой.

В октябре 2016 года Пасынкова получила разрыв ахиллова сухожилия в стартовом матче чемпионата России против московского «Динамо» (0:3). Позднее «Сахалин» на своем сайте сообщил, что волейболистка пропустит минимум полгода.