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Александра Пасынкова: Прохожу восстановление на базе футбольного «Локомотива»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратная чемпионка Европы по волейболу, доигровщица «Сахалина» Александра Пасынкова сообщила, что проходит реабилитацию на базе московского футбольного клуба «Локомотив», восстановление после тяжелой травмы ахилла идет по плану.

«Восстанавливаюсь я в Москве на базе футбольного клуба «Локомотив». У них есть медицинский центр, занимаюсь с хорошим реабилитологом Марией Буровой. Она ставит меня на ноги. Все идет по плану. Каких-то конкретных сроков восстановления нет. С такой травмой главное – не торопиться. Для меня важно не успеть сыграть в этом сезоне, а нормально восстановиться, чтобы не было никаких осложнений и проблем в будущем. Хочется еще играть, поэтому нужно окончательно залечить эту травму», - приводит «Р-Спорт» слова Пасынковой.

В октябре 2016 года Пасынкова получила разрыв ахиллова сухожилия в стартовом матче чемпионата России против московского «Динамо» (0:3). Позднее «Сахалин» на своем сайте сообщил, что волейболистка пропустит минимум полгода.

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