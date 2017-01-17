Дубль Кулемина помог «Айлендерс» в гостях обыграть «Бостон»

Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. В их составе две шайбы забросил Николай Кулемин, а еще по одному разу отличились Джош Бейли и Джейсон Чимера.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 14 минут, нанес два броска, оба достигли цели, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 19 января в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Детройтом», а «Айлендерс» 20 января в 04:00 (мск) примут «Даллас».