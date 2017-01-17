Сборная Марокко проиграла команде ДР Конго
Сборная Демократической Республики Конго нанесла поражение Марокко в
матче групповой стадии Кубка африканских наций-2017.
Встреча первого тура группы С, прошедшая в понедельник, завершилась со
счетом 1:0 в пользу ДР Конго. В составе победителей на 55-й минуте отличился
Эрве Каж. На 81-й минуте команда ДР Конго осталось вдесятером после удаления
Жозе Мутамбалы.
В следующем матче команда ДР Конго 20 января сыграет со сборной Кот-д'Ивуара, а команда Марокко встретится с Того.
Матч
ДР Конго - Марокко - 1:0 (0:0)
Место и дата
16 января 22:00, Стад д'Оем, Онлайн-трансляция
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