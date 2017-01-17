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Сборная Марокко проиграла команде ДР Конго

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Демократической Республики Конго нанесла поражение Марокко в матче групповой стадии Кубка африканских наций-2017.

Встреча первого тура группы С, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу ДР Конго. В составе победителей на 55-й минуте отличился Эрве Каж. На 81-й минуте команда ДР Конго осталось вдесятером после удаления Жозе Мутамбалы.

В следующем матче команда ДР Конго 20 января сыграет со сборной Кот-д'Ивуара, а команда Марокко встретится с Того.

Матч

ДР Конго - Марокко - 1:0 (0:0)

Место и дата

16 января 22:00, Стад д'Оем, Онлайн-трансляция

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