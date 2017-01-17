Сборная Марокко проиграла команде ДР Конго

Сборная Демократической Республики Конго нанесла поражение Марокко в матче групповой стадии Кубка африканских наций-2017.

Встреча первого тура группы С, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 1:0 в пользу ДР Конго. В составе победителей на 55-й минуте отличился Эрве Каж. На 81-й минуте команда ДР Конго осталось вдесятером после удаления Жозе Мутамбалы.

В следующем матче команда ДР Конго 20 января сыграет со сборной Кот-д'Ивуара, а команда Марокко встретится с Того.