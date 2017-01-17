Российские гандболисты обыграли поляков в матче ЧМ
Гандболисты мужской сборной России в своем третьем матче группового
этапа чемпионата мира обыграли команду Польши.
Встреча, прошедшая в понедельник во французском Нанте, завершилась
победой подопечных Дмитрия Торгованова со счетом 24:20. После первого тайма
россияне вели – 13:9. Отметим, что на протяжении стартовых восьми минут встречи
сборная России не могла поразить ворота соперника.
Таким образом, россияне одержали вторую победу на турнире и теперь
делят второе-четвертое места в группе А вместе с норвежцами и бразильцами.
Лидируют с абсолютным результатом (шесть очков) французы.
17 января россияне сыграют с французами, а 19-го – против бразильцев. Благодаря
победе над поляками команда Дмитрия Торгованова досрочно вышла в следующий этап
чемпионата мира.