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«Милан» добыл ничью в выездном матче с «Торино»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Торино» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с  «Миланом».

Встреча, прошедшая в понедельник в Турине на стадионе «Олимпико де Торино», завершилась со счетом 2:2. В первом тайме в составе хозяев по голу забили Андреа Белотти и Марко Бенасси. Кроме того, на 32-й минуте Адем Ляич не реализовал пенальти. Во втором тайме Андреа Бертолаччи и Карлос Бакка, реализовавший пенальти, принесли гостям ничью.

Таким образом, «Милан» набрал 37 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, потеснив «Интер» (36 очков). У «Торино» стало 30 очков. Туринский клуб делит восьмое-девятое места с «Фиорентиной».

В матчах следующего тура «Торино» 22 января в гостях сыграет с «Болоньей», а «Милан» 21 января примет «Наполи».

Матч

Торино - Милан - 2:2 (2:0)

Голы

Белотти 21 (1:0). Бенасси 26 (2:0). Бертолаччи 55 (2:1). Бакка 59 (2:2 - пен.).

Состав

Торино: Харт, Роззеттини, Моретти, Заппакоста, Баррека, Фальке, Оби (Итурбе, 61), Бенасси (Баселли, 81), Вальдифьори (Лукич, 67), Льяич, Белотти

Милан: Доннарумма, Абате, Калабриа (Ванджони, 87), Палетта, Романьоли, Бонавентура (Ньянг, 84), Бертолаччи (Куцка, 74), Пашалич, Локателли, Сусо, Бакка

Предупреждения:

Моретти, 40; Белотти, 50; Оби, 57; Роззеттини, 59; Фальке, 79 - Локателли, 25; Романьоли, 45

Удаления:

нет - Романьоли, 89

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

16 января 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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