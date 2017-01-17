«Милан» добыл ничью в выездном матче с «Торино»

Футболисты «Торино» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Миланом».

Встреча, прошедшая в понедельник в Турине на стадионе «Олимпико де Торино», завершилась со счетом 2:2. В первом тайме в составе хозяев по голу забили Андреа Белотти и Марко Бенасси. Кроме того, на 32-й минуте Адем Ляич не реализовал пенальти. Во втором тайме Андреа Бертолаччи и Карлос Бакка, реализовавший пенальти, принесли гостям ничью.

Таким образом, «Милан» набрал 37 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, потеснив «Интер» (36 очков). У «Торино» стало 30 очков. Туринский клуб делит восьмое-девятое места с «Фиорентиной».

В матчах следующего тура «Торино» 22 января в гостях сыграет с «Болоньей», а «Милан» 21 января примет «Наполи».