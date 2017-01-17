«Милан» добыл ничью в выездном матче с «Торино»
Футболисты «Торино» в домашнем матче 20-го тура чемпионата
Италии сыграли вничью с «Миланом».
Встреча, прошедшая в понедельник в Турине на стадионе
«Олимпико де Торино», завершилась со счетом 2:2. В первом тайме в составе
хозяев по голу забили Андреа Белотти и Марко Бенасси. Кроме того, на 32-й
минуте Адем Ляич не реализовал пенальти. Во втором тайме Андреа Бертолаччи и
Карлос Бакка, реализовавший пенальти, принесли гостям ничью.
Таким образом, «Милан» набрал 37 очков и вышел на пятое
место в турнирной таблице чемпионата Италии, потеснив «Интер» (36 очков). У «Торино»
стало 30 очков. Туринский клуб делит восьмое-девятое места с «Фиорентиной».
В матчах следующего тура «Торино» 22 января в гостях сыграет с «Болоньей», а «Милан» 21 января примет «Наполи».
Матч
Голы
Белотти 21 (1:0). Бенасси 26 (2:0). Бертолаччи 55 (2:1). Бакка 59 (2:2 - пен.).
Состав
Торино: Харт, Роззеттини, Моретти, Заппакоста, Баррека, Фальке, Оби (Итурбе, 61), Бенасси (Баселли, 81), Вальдифьори (Лукич, 67), Льяич, Белотти
Милан: Доннарумма, Абате, Калабриа (Ванджони, 87), Палетта, Романьоли, Бонавентура (Ньянг, 84), Бертолаччи (Куцка, 74), Пашалич, Локателли, Сусо, Бакка
Предупреждения:
Моретти, 40; Белотти, 50; Оби, 57; Роззеттини, 59; Фальке, 79 - Локателли, 25; Романьоли, 45
Удаления:
нет - Романьоли, 89
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
16 января 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция