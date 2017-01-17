«Реал Сосьедад» на выезде одолел «Малагу»

Футболисты «Малаги» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании проиграли «Реалу Сосьедаду».

Встреча, прошедшая в понедельник в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по голу забили Иньиго Мартинес и Хуанми.

Таким образом, «Реал Сосьедад» набрал 32 очка и вышел на пятое место в таблице. У «Малаги» осталось 21 очко. Она идет 13-й.

В матчах следующего тура «Малага» 21 января в гостях сыграет с мадридским «Реалом», а «Реал Сосьедад» 22 января примет «Сельту».