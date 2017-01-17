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«Реал Сосьедад» на выезде одолел «Малагу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Малаги» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании проиграли «Реалу Сосьедаду».

Встреча, прошедшая в понедельник в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе по голу забили Иньиго Мартинес и Хуанми.

Таким образом, «Реал Сосьедад» набрал 32 очка и вышел на пятое место в таблице. У «Малаги» осталось 21 очко. Она идет 13-й.

В матчах следующего тура «Малага» 21 января в гостях сыграет с мадридским «Реалом», а «Реал Сосьедад» 22 января примет «Сельту».

Матч

Малага - Реал Сосьедад - 0:2 (0:0)

Голы

Мартинес И. 50 (0:1). Хуанми 62 (0:2).

Состав

Малага: Камени, Вильянуэва, Росалес, Муньос, Камачо, Карлос, Дуда (Онтиверос, 65), Форналс (Хуанпи, 76), Кастро, Рамирес (Пеньяранда, 21), Сантос

Реал Сосьедад: Рульи, Элустондо (Навас, 68), Мартинес И., Берчиче, Прието, Гранеро, Сурутуса (Ильярраменди, 56), Ойарсабаль, Виллиан, Хуанми, Одриосола (Эрнандес, 77)

Предупреждения:

нет - Гранеро, 55; Ильярраменди, 70

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

16 января 22:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

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