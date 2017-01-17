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«Баффало» дома обыграл «Даллас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Тайлер Эннис и Джейк Маккейб, а Джей Айкел оформил дубль.

Таким образом, «Баффало» набрал 43 очка и вышел на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Далласа» осталось 44 очка. «Старз» на Западе идут 11-ми.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 18 января в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Торонто», а «Даллас» 18 января в 04:00 (мск) на выезде сразится с «Рейнджерс».

Матч

Баффало - Даллас - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Эннис 0:19 (1:0). МакКейб 12:34 (2:0). Факса (Гудлер), 15:14 (2:1). Айкел (Окпосо, Рейнхарт), 27:07 (3:1). Айкел 59:50 (4:1).

Место и дата

16 января 21:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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