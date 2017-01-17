Шайба Ванека принесла «Детройту» победу над «Монреалем»
Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Монреалю».
Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены»,
завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце второго периода точный
бросок нанес Томас Ванек.
Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на
льду 19 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на
льду 17 минут, один раз заблокировал бросок соперника, результативными
действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду
24 минуты, нанес два броска, применил один силовой прием, один раз заблокировал
бросок сопеника, окончив матч с показателем полезности «минус один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 19 января в 05:00 (мск) примут «Бостон», а «Монреаль» 19 января в 04:30 (мск) дома сыграет с «Питтсбургом».
Матч
Детройт - Монреаль - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Ванек (Нильсен, ДеКайзер), 38:14 (1:0).
Место и дата
16 января 23:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция