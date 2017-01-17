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Шайба Ванека принесла «Детройту» победу над «Монреалем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Монреалю».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце второго периода точный бросок нанес Томас Ванек.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 19 минут, результативными действиями не отметился, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду 17 минут, один раз заблокировал бросок соперника, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду 24 минуты, нанес два броска, применил один силовой прием, один раз заблокировал бросок сопеника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 19 января в 05:00 (мск) примут «Бостон», а «Монреаль» 19 января в 04:30 (мск) дома сыграет с «Питтсбургом».

Матч

Детройт - Монреаль - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Ванек (Нильсен, ДеКайзер), 38:14 (1:0).

Место и дата

16 января 23:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

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