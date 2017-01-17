Луи ван Гал: Не думаю, что возобновлю тренерскую карьеру
Бывший наставник английского «Манчестер Юнайтед» 65-летний голландец
Луи ван Гал намекнул, что намерен завершить тренерскую карьеру.
«Я мог бы поехать (в Китай), но я все еще здесь, дома – в Голландии.
Так много случилось в моей семье. После «МЮ» я хотел уйти, но позже поменял
свое мнение на творческий отпуск – сейчас я не думаю, что вернусь к тренерской деятельности»,
- приводит ESPN слова ван Гала.
Ван Гал покинул пост главного тренера МЮ в мае 2016 года.
Кроме «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал тренировал амстердамский «Аякс»,
«Барселону», АЗ, мюнхенскую «Баварию» и сборную Голландии.
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