Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург- : -Вашингтон
Гандбол  Россия- : -Франция
Футбол  Гана- : -Уганда
Футбол  Интер- : -Болонья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луи ван Гал: Не думаю, что возобновлю тренерскую карьеру

Источник:  ESPNКомментарии

Бывший наставник английского «Манчестер Юнайтед» 65-летний голландец Луи ван Гал намекнул, что намерен завершить тренерскую карьеру.

«Я мог бы поехать (в Китай), но я все еще здесь, дома – в Голландии. Так много случилось в моей семье. После «МЮ» я хотел уйти, но позже поменял свое мнение на творческий отпуск – сейчас я не думаю, что вернусь к тренерской деятельности», - приводит ESPN слова ван Гала.

Ван Гал покинул пост главного тренера МЮ в мае 2016 года.

Кроме «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал тренировал амстердамский «Аякс», «Барселону», АЗ, мюнхенскую «Баварию» и сборную Голландии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Погба поблагодарил фанатов за поддержку после матча с «Ливерпулем»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после матча с «Ливерпулем» (1:1) в рамках 21-го тура АПЛ оставил пост на своей странице в социальной сети Instagram.Поль Погба: Мог стать игроком «Барселоны» или «Реала», но я прислушался к своему сердцуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объяснил, почему решил вернуться в «Манчестер Юнайтед», цвета которого он защищал с 2009 по 2012 гг.Генрих Мхитарян: Мы не оправдываемся, а делаем все возможное, чтобы попасть в четверку лучших команд АПЛПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался после матча с «Ливерпулем», который состоялся в 21-м туре чемпионата Англии и завершился со счетом 1:1.Игрок «Лиона» – о переходе Депая: Здорово осознавать, что клуб может вложить деньги в серьезные трансферыПолузащитник «Лиона» Джордан Ферри высказался о возможном приходе в команду игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Мемфиса Депая.Матич может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить состав своей команды полузащитником «Челси» Неманьей Матичем.Хуан Мата: Еще немного – и мы бы дожали «Ливерпуль»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в центральной встрече 21-го тура чемпионата Англии.Юрген Клопп: Александер-Арнолд сыграл отменноГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру 18-летнего защитника Трента Александера-Арнолда в матче 21-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1).Сергей Кривохарченко: Погба играл с «Ливерпулем» не на 100, а на 200 млн евроКомментатор телеканала «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).Георгий Черданцев: Как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни!?Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев - о решении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оставить в запасе капитана команды Уэйна Руни.Иан Райт: Хэштег, стрижка, эмодзи – все это отвлекает ПогбаБывший форвард «Арсенала» Иан Райт считает, что околофутбольные события мешают полузащитнику «Манчестер Юнайтед» сосредоточиться на игре.Руни спас комментаторов от летевшего в них мяча (видео)Форвард «Манчестер Юнайтеда» Уэйн Руни перед началом матча с «Ливерпулем» (1:1) спас комментаторов от летевшего в них мяча.Златан Ибрагимович: «Манчестер Юнайтед» допускал простые ошибкиФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал ничью в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».Юрген Клопп: Завтра я могу быть довольным результатом, но сегодня – только игройЮрген Клопп: Завтра я могу быть довольным результатом, но сегодня – только игройМоуринью, Клопп и Ибрагимович – о встрече «МЮ» и «Ливерпуля» в 21-м туре АПЛ.Юрген Клопп: В концовке надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилосьГлавный тренер «Ливерпуля» прокомментировал гостевую ничью с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Встреча с «Ливерпулем» была очень эмоциональной, интенсивной и агрессивнойГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моунинью подвел итог ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.Команды Милнера ни разу не проиграли в 46 матчах премьер-лиги, когда он забивалПолузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер повторил рекорд бывшего форварда «Астон Виллы», «Манчестер Сити» и «Лестера» Дариуса Вассела.Клопп и Моуринью: так кто смеется последним? «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли вничьюКлопп и Моуринью: так кто смеется последним? «МЮ» и «Ливерпуль» сыграли вничью«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» в 21-м туре чемпионата Англии, сравняв счет на последних минутах матча.Ибрагимович повторил результат Ширера и АгуэроФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнял счет в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».Ибрагимович спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Ливерпулем»«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.Хосеп Гвардиола: Первые два гола ментально сильно подействовали на насГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал крупное поражение от «Эвертона» (0:4) в 21-м туре чемпионата Англии.
Главные новости
Футбол
«Спартак» объявил о подписании контракта с Адриано
Хоккей
Голевой пас Кучерова помог «Тампе-Бэй» одолеть «Лос-Анджелес»
Футбол
Луи ван Гал: Не думаю, что возобновлю тренерскую карьеру
Футбол
«Милан» добыл ничью в выездном матче с «Торино»
Гандбол
Российские гандболисты обыграли поляков в матче ЧМ
Хоккей
Дубль Кулемина помог «Айлендерс» в гостях обыграть «Бостон»
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего Косту
Футбол
«Сент-Этьен» намерен обжаловать в ФИФА трансфер Молло в «Зенит»
Хоккей
«Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо»
Футбол
Юрий Семин: С будущим Коре определимся в конце сбора
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Луи ван Гал
Луи ван Галвсе новости