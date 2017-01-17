Победа гандболистов, Луис Адриано и Самедов в «Спартаке», а также хет-трик Малкина. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра вторника.

1. Гандболисты сборной России в своем третьем матче группового этапа чемпионата мира обыграли команду Польши – 24:20. Отметим, что на протяжении стартовых восьми минут встречи сборная России не могла поразить ворота соперника. Таким образом, россияне одержали вторую победу на турнире и теперь делят второе-четвертое места в группе А вместе с норвежцами и бразильцами. Благодаря победе над поляками команда Дмитрия Торгованова досрочно вышла в следующий этап чемпионата мира.

2. Московский «Спартак» заключил долгосрочный контракт с бразильским футболистом Луисом Адриано, выступавшим за итальянский «Милан». Подробности соглашения не сообщаются. Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые достигли договоренности с «Миланом» о переходе нападающего за один миллион евро.

3. Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов перешел из «Локомотива» в «Спартак». По данным transfermarkt.de, трансфер хавбека обошелся красно-белым в 3,5 млн евро.

4. Нападающий «Барселоны» Неймар является самым дорогостоящим футболистом мира согласно данным Международного центра спортивных исследований (CIES). Партнер бразильца по клубу аргентинец Лионель Месси и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вошли в первую тройку рейтинга. Неймар оценивается в 246,8 миллиона евро, Месси – в 170,5 миллиона, Погба – в 155,3.

5. Футболисты «Зенита» переиграли китайский «Чанчунь Ятай» в товарищеском матче на подготовительном сборе в ОАЭ – 5:2. После первого тайма Зенит» уступал со счетом 0:2, но потом сумел переломить ход встречи и добиться победы. В составе питерцев по дублю сделали Жозе Маурисио и Артем Дзюба, а еще один мяч забил Юрий Жирков.

6. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему называет Александра Кокорина «Мозоль». «У него восемь из десяти пальцев в мозолях, две пятки – туда же. Наверно, распухли ножки, поэтому в бутсы не помещаются (улыбается). Думаю, все нормально будет. Лечу его, как могу, мажу мазями», - сказал Дзюба.

7. Дубль французского футболиста Александра Коре принес московскому «Локомотиву» победу над второй командой немецкого «Вердера» на учебно-тренировочном сборе в Испании – 2:0. Коре, находящийся в «Локомотиве» на просмотре, забил на 14-й и 33-й минутах.

8. Хорватский «Медвешчак», выступающий в КХЛ, не исключает перехода в австрийскую лигу, где они играл до 2013 года. «Медвешчак» подал заявку и все необходимые гарантии для выполнения команды в EBEL и EBYSL (австрийской лиге и австрийской молодежной лиге), но КХЛ является приоритетным вариантом для «Медвешчака», - сказал директор хорватского клуба по связям с общественностью Радко Вучинич.

9. Баскетболисты московского ЦСКА выиграли у казанского УНИКСа в гостевом матче чемпионата Единой лиги ВТБ – 105:91. Самым результативным игроком матча стал защитник казанцев Кит Лэнгфорд (25 очков). ЦСКА одержал 12-ю победу и сохранил первое место. УНИКС потерпел третье поражение в 13 матчах и остался третьим.

10. Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Айлендерс» - 0:4. В составе победителей две шайбы забросил Николай Кулемин, а еще по одному разу отличились Джош Бейли и Джейсон Чимера. В этом сезоне Кулемин больше одной шайбы в одном матче не забрасывал.

11. В другом матче НХЛ «Питтсбург», уступая по ходу матча 0:3, одолел «Вашингтон» в овертайме со счетом 8:7. В активе российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина хет-трик. У проигравших два результативных паса отдал Александр Овечкин, а Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов - по одному.

Цитата дня: Самедов сам захотел перейти в «Спартак» (Юрий Семин)

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Именинники: 17 января исполнилось 106 лет со дня рождения прославленного футболиста «Динамо», легендарного советского тренера Гавриила Качалина. Также в этот день исполнилось бы 75 лет Мохаммеду Али.