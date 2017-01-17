«Виннипег» уступил «Сан-Хосе», потерпев четвертое поражение подряд
Хоккеисты «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе на льду «САП-центра»,
завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили
Джоэль Уорд, Тимо Майер, Брент Бернс, Крис Тьерни и Джо Торнтон, поразивший
пустые ворота. У гостей отличились Джошуа Моррисси и Марк Шайфли.
Таким образом, «Сан-Хосе» набрал 54 очка и вышел на
четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Виннипега»,
потерпевшего четвертое поражение подряд, осталось 44 очка. Этот клуб на Западе
идет 12-м.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сан-Хосе» 19 января в 06:30 (мск) в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Виннипег» 19 января в 04:30 (мск) примет «Аризону».