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«Виннипег» уступил «Сан-Хосе», потерпев четвертое поражение подряд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе на льду «САП-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джоэль Уорд, Тимо Майер, Брент Бернс, Крис Тьерни и Джо Торнтон, поразивший пустые ворота. У гостей отличились Джошуа Моррисси и Марк Шайфли.

Таким образом, «Сан-Хосе» набрал 54 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Виннипега», потерпевшего четвертое поражение подряд, осталось 44 очка. Этот клуб на Западе идет 12-м.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сан-Хосе» 19 января в 06:30 (мск) в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Виннипег» 19 января в 04:30 (мск) примет «Аризону».

Матч

Сан-Хосе - Виннипег - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Уорд (Браун), 11:54 (1:0).

Место и дата

17 января 00:10, САП Центр, Онлайн-трансляция

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