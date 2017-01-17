«Виннипег» уступил «Сан-Хосе», потерпев четвертое поражение подряд

Хоккеисты «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе на льду «САП-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джоэль Уорд, Тимо Майер, Брент Бернс, Крис Тьерни и Джо Торнтон, поразивший пустые ворота. У гостей отличились Джошуа Моррисси и Марк Шайфли.

Таким образом, «Сан-Хосе» набрал 54 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Виннипега», потерпевшего четвертое поражение подряд, осталось 44 очка. Этот клуб на Западе идет 12-м.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сан-Хосе» 19 января в 06:30 (мск) в гостях сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Виннипег» 19 января в 04:30 (мск) примет «Аризону».