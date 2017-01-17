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Голевой пас Кучерова помог «Тампе-Бэй» одолеть «Лос-Анджелес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Тампе-Бэй».

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра», завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. В их составе по шайбе забросили Тайлер Джонсон и Брайан Бойл. У хозяев отличился Кайл Клиффорд.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел весь матч в запасе.

Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на льду 20 минут, применил один силовой прием, результативными действиями не отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников отыграл 16 минут, нанес два броска, применил пять силовых приемов, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду почти 21 минуту, нанес три броска, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 19 января в 06:30 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Тампа-Бэй» 18 января в 06:00 (мск) на выезде сыграет с «Анахаймом».

Матч

Лос-Анджелес - Тампа-Бэй - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Клиффорд 8:33 (1:0). Джонсон (Друэн, Уитковски), 14:33 (1:1).

Место и дата

17 января 00:10, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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