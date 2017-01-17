Голевой пас Кучерова помог «Тампе-Бэй» одолеть «Лос-Анджелес»
Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Тампе-Бэй».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра»,
завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. В их составе по шайбе
забросили Тайлер Джонсон и Брайан Бойл. У хозяев отличился Кайл Клиффорд.
Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский провел
весь матч в запасе.
Российский защитник «Тампы-Бэй» Никита Нестеров провел на
льду 20 минут, применил один силовой прием, результативными действиями не
отметился, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Владислав Наместников
отыграл 16 минут, нанес два броска, применил пять силовых приемов, окончив матч
с нулевым показателем полезности.
Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров провел на льду
почти 21 минуту, нанес три броска, отдал голевой пас, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 19 января в 06:30 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Тампа-Бэй» 18 января в 06:00 (мск) на выезде сыграет с «Анахаймом».
Матч
Лос-Анджелес - Тампа-Бэй - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Клиффорд 8:33 (1:0). Джонсон (Друэн, Уитковски), 14:33 (1:1).
Место и дата
17 января 00:10, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция