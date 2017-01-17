Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург8 : 7 ОТВашингтон
Теннис  Веснина7:5, 6:2Богдан
Теннис  Турсунов- : -Штепанек
Теннис  Александрова0:6, 6:4, 1:6Макарова
Теннис  Медведев- : -Эскобедо
Футбол  Гана- : -Уганда
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Питтсбург» отыграл три шайбы и одолел «Вашингтон» в овертайме со счетом 8:7

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Вашингтон».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась в овертайме со счетом 8:7. В составе хозяев, которые по ходу матча уступали 0:3, отличились Евгений Малкин (трижды), Конор Шири (дважды), а по шайбе забросили Ник Бонино, Брайан Раст и Сидни Кросби. У гостей отличились Андре Бураковски, Никлас Бекстрем, Джастин Уильямс, Бретт Коннолли и Ти Джей Оши, а в активе Ларса Эллера дубль.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 16 минут, нанес пять бросков, три из которых оказались голевыми, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту, нанес три броска, отдал два голевых паса, применил девять силовых приемов, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус четыре».

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 22 минуты, нанес три броска, отдал один голевой пас, применил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут, нанес три броска, отдал один голевой пас, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 19 января в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Вашингтон» 20 января в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Сент-Луисом».

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 8:7 О.Т. (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)

Голы:

Бураковски (Уинник), 7:06 (0:1). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 17:09 (0:2). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 21:17 (0:3). Малкин (Дэйли, Шульц), 26:28 (1:3). Шири (Дэйли, Кросби), 27:12 (2:3). Бонино (Кессел, Шульц), 28:55 (3:3). Раст (Дэйли, Мяяття), 33:47 (4:3). Малкин (Шульц, Гентзел), 34:37 (5:3). Коннолли (Чорни, Бураковски), 35:07 (5:4). Эллер (Оши, Шмидт), 36:54 (5:5 - мен.). Малкин (Хорнквист, Кросби), 37:19 (6:5 - бол.). Кросби (Раст, Шири), 45:55 (7:5). Оши (Овечкин, Нисканен), 49:29 (7:6 - бол.). Эллер (Нисканен, Орлов), 54:38 (7:7). Шири (Кросби, Шульц), 60:34 (8:7).

Место и дата

17 января 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Лос-Анджелес» проиграл «Тампе-Бэй», «Питтсбург» дожал «Вашингтон» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Малкин оформил 11-й хет-трик в карьере в НХЛРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросив три шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтоном» (8:7 ОТ), оформил 11-й хет-трик в своей заокеанской карьере. Все – в составе «Пинзвинз».Голевой пас Кучерова помог «Тампе-Бэй» одолеть «Лос-Анджелес»Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Тампе-Бэй».«Виннипег» уступил «Сан-Хосе», потерпев четвертое поражение подрядХоккеисты «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».Шайба Ванека принесла «Детройту» победу над «Монреалем»Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Монреалю».«Баффало» дома обыграл «Даллас»Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».Дубль Кулемина помог «Айлендерс» в гостях обыграть «Бостон»Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Айлендерс».Овечкин забил лучший гол в новой эре хоккея. И не понял, как это сделал (видео)Овечкин забил лучший гол в новой эре хоккея. И не понял, как это сделал (видео)Сегодня в НХЛ отмечали годовщину Гола – так, с большой буквы, называют шайбу Александра Овечкина, заброшенную в дебютном сезоне.Хорошая новость для тех, кто хочет увидеть игроков НХЛ на ОлимпиадеХорошая новость для тех, кто хочет увидеть игроков НХЛ на ОлимпиадеНХЛ и профсоюз игроков пока не договорились о том, что лига примет участие в корейской Олимпиаде. Но есть хорошая новость…Бэкстрем – первая звезда недели в НХЛНападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем признан первой звездой недели в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.Сидни Кросби: Каждая наша небольшая ошибка приводит к большим проблемамКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о проблемах команды в предыдущих трех матчах регулярного чемпионата НХЛ.Кэллахан пропустит четыре неделиФорвард «Тампы-Бэй» Райан Кэллахан выбыл на четыре недели из-за травмы нижней части тела.Евгений Малкин: Если мы считаем себя хорошей командой, то необходимо выигрывать следующие три матчаФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о серии команды из трех поражений подряд.Поражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утраПоражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.НХЛ. «Ванкувер» уступил «Нью-Джерси», «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Анахайм» и другие матчи дняРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Два очка Анисимова и передача Панарина не спасли «Чикаго» от поражения в МиннесотеДва очка Анисимова и передача Панарина не спасли «Чикаго» от поражения в МиннесотеВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на домашнем льду проиграл «Миннесоте Уайлд» со счетом 2:3.Овечкин сделал щедрый подарок партнеру в НХЛ. Вот русская школа хоккея! (видео)Овечкин сделал щедрый подарок партнеру в НХЛ. Вот русская школа хоккея! (видео)Очень яркий эпизод с участием Александра Овечкина произошел в матче «Вашингтон» – «Филадельфия» (5:0).«Вашингтон» разгромил «Филадельфию», у Овечкина и Кузнецова – по голевой передаче«Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.Террьен провел 800-й матч в НХЛМатч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4) стал для главного тренера «Монреаля» Мишеля Террьена 800-м в НХЛ.«Эдмонтон» и «Калгари» провели чествование ВикенхайзерПеред матчем регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» – «Калгари» прошло чествование четырехкратной олимпийской чемпионки Хэйли Викенхайзер, которая 13 января объявила об окончании своей карьеры.
Главные новости
Теннис
Веснина стартовала с победы на Australian Open
Хоккей
Малкин оформил 11-й хет-трик в карьере в НХЛ
Теннис
Макарова обыграла Александрову в первом круге Australian Open
Хоккей
«Питтсбург» отыграл три шайбы и одолел «Вашингтон» в овертайме со счетом 8:7
Хоккей
Голевой пас Кучерова помог «Тампе-Бэй» одолеть «Лос-Анджелес»
Футбол
Луи ван Гал: Не думаю, что возобновлю тренерскую карьеру
Футбол
«Милан» добыл ничью в выездном матче с «Торино»
Гандбол
Российские гандболисты обыграли поляков в матче ЧМ
Хоккей
Дубль Кулемина помог «Айлендерс» в гостях обыграть «Бостон»
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего Косту
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости