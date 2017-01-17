«Питтсбург» отыграл три шайбы и одолел «Вашингтон» в овертайме со счетом 8:7

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Вашингтон».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась в овертайме со счетом 8:7. В составе хозяев, которые по ходу матча уступали 0:3, отличились Евгений Малкин (трижды), Конор Шири (дважды), а по шайбе забросили Ник Бонино, Брайан Раст и Сидни Кросби. У гостей отличились Андре Бураковски, Никлас Бекстрем, Джастин Уильямс, Бретт Коннолли и Ти Джей Оши, а в активе Ларса Эллера дубль.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 16 минут, нанес пять бросков, три из которых оказались голевыми, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту, нанес три броска, отдал два голевых паса, применил девять силовых приемов, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус четыре».

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 22 минуты, нанес три броска, отдал один голевой пас, применил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел на льду 17 минут, нанес три броска, отдал один голевой пас, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 19 января в 04:30 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Вашингтон» 20 января в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Сент-Луисом».