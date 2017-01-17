Макарова обыграла Александрову в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг первого
в сезоне турнира «Большого шлема» - Australian Open.
В ночь на вторник по московскому времени Макарова в трех партиях
одолела соотечественницу Екатерину Александрову - 6:0, 4:6, 6:1. Матч
продолжался 85 минут.
В следующем круге Макарова сыграет с сильнейшей в противостоянии Сара Эррани (Италия) – Риса Одзаки (Япония).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Александрова Е. (Россия) - Макарова Е. (Россия) - 0:6, 6:4, 1:6
Место и дата
17 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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