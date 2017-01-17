Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург8 : 7 ОТВашингтон
Теннис  Веснина7:5, 6:2Богдан
Теннис  Турсунов- : -Штепанек
Теннис  Александрова0:6, 6:4, 1:6Макарова
Теннис  Медведев- : -Эскобедо
Футбол  Гана- : -Уганда
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Малкин оформил 11-й хет-трик в карьере в НХЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросив три шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтоном» (8:7 ОТ), оформил 11-й хет-трик в своей заокеанской карьере. Все – в составе «Пинзвинз».

По числу хет-триков Малкин вышел на второе место в истории «пингвинов», опередив Кевина Стивенса (10). Лидирует легендарный Марио Лемье, у которого было 40 хе-триков.

Отметим, что Малкин был признан первой звездой матча «Питтсбург» - «Вашингтон».

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 8:7 О.Т. (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)

Голы:

Бураковски (Уинник), 7:06 (0:1). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 17:09 (0:2). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 21:17 (0:3). Малкин (Дэйли, Шульц), 26:28 (1:3). Шири (Дэйли, Кросби), 27:12 (2:3). Бонино (Кессел, Шульц), 28:55 (3:3). Раст (Дэйли, Мяяття), 33:47 (4:3). Малкин (Шульц, Гентзел), 34:37 (5:3). Коннолли (Чорни, Бураковски), 35:07 (5:4). Эллер (Оши, Шмидт), 36:54 (5:5 - мен.). Малкин (Хорнквист, Кросби), 37:19 (6:5 - бол.). Кросби (Раст, Шири), 45:55 (7:5). Оши (Овечкин, Нисканен), 49:29 (7:6 - бол.). Эллер (Нисканен, Орлов), 54:38 (7:7). Шири (Кросби, Шульц), 60:34 (8:7).

Место и дата

17 января 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Лос-Анджелес» проиграл «Тампе-Бэй», «Питтсбург» дожал «Вашингтон» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Питтсбург» отыграл три шайбы и одолел «Вашингтон» в овертайме со счетом 8:7Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Вашингтон».Голевой пас Кучерова помог «Тампе-Бэй» одолеть «Лос-Анджелес»Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Тампе-Бэй».«Виннипег» уступил «Сан-Хосе», потерпев четвертое поражение подрядХоккеисты «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Виннипегу».Шайба Ванека принесла «Детройту» победу над «Монреалем»Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Монреалю».«Баффало» дома обыграл «Даллас»Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Даллас».Дубль Кулемина помог «Айлендерс» в гостях обыграть «Бостон»Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Айлендерс».Овечкин забил лучший гол в новой эре хоккея. И не понял, как это сделал (видео)Овечкин забил лучший гол в новой эре хоккея. И не понял, как это сделал (видео)Сегодня в НХЛ отмечали годовщину Гола – так, с большой буквы, называют шайбу Александра Овечкина, заброшенную в дебютном сезоне.Хорошая новость для тех, кто хочет увидеть игроков НХЛ на ОлимпиадеХорошая новость для тех, кто хочет увидеть игроков НХЛ на ОлимпиадеНХЛ и профсоюз игроков пока не договорились о том, что лига примет участие в корейской Олимпиаде. Но есть хорошая новость…Бэкстрем – первая звезда недели в НХЛНападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем признан первой звездой недели в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.Сидни Кросби: Каждая наша небольшая ошибка приводит к большим проблемамКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о проблемах команды в предыдущих трех матчах регулярного чемпионата НХЛ.Кэллахан пропустит четыре неделиФорвард «Тампы-Бэй» Райан Кэллахан выбыл на четыре недели из-за травмы нижней части тела.Евгений Малкин: Если мы считаем себя хорошей командой, то необходимо выигрывать следующие три матчаФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о серии команды из трех поражений подряд.Поражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утраПоражение «Реала» и «Ювентуса», победа Олейника в UFC, Козлов в «Окжетпесе», а Хенти в ОАЭ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.НХЛ. «Ванкувер» уступил «Нью-Джерси», «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Анахайм» и другие матчи дняРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Два очка Анисимова и передача Панарина не спасли «Чикаго» от поражения в МиннесотеДва очка Анисимова и передача Панарина не спасли «Чикаго» от поражения в МиннесотеВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на домашнем льду проиграл «Миннесоте Уайлд» со счетом 2:3.Овечкин сделал щедрый подарок партнеру в НХЛ. Вот русская школа хоккея! (видео)Овечкин сделал щедрый подарок партнеру в НХЛ. Вот русская школа хоккея! (видео)Очень яркий эпизод с участием Александра Овечкина произошел в матче «Вашингтон» – «Филадельфия» (5:0).«Вашингтон» разгромил «Филадельфию», у Овечкина и Кузнецова – по голевой передаче«Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.Террьен провел 800-й матч в НХЛМатч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4) стал для главного тренера «Монреаля» Мишеля Террьена 800-м в НХЛ.«Эдмонтон» и «Калгари» провели чествование ВикенхайзерПеред матчем регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» – «Калгари» прошло чествование четырехкратной олимпийской чемпионки Хэйли Викенхайзер, которая 13 января объявила об окончании своей карьеры.
Главные новости
Теннис
Веснина стартовала с победы на Australian Open
Хоккей
Малкин оформил 11-й хет-трик в карьере в НХЛ
Теннис
Макарова обыграла Александрову в первом круге Australian Open
Хоккей
«Питтсбург» отыграл три шайбы и одолел «Вашингтон» в овертайме со счетом 8:7
Хоккей
Голевой пас Кучерова помог «Тампе-Бэй» одолеть «Лос-Анджелес»
Футбол
Луи ван Гал: Не думаю, что возобновлю тренерскую карьеру
Футбол
«Милан» добыл ничью в выездном матче с «Торино»
Гандбол
Российские гандболисты обыграли поляков в матче ЧМ
Хоккей
Дубль Кулемина помог «Айлендерс» в гостях обыграть «Бостон»
Футбол
«Барселона» и «Атлетико» поборются за Диего Косту
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости