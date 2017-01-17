Малкин оформил 11-й хет-трик в карьере в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, забросив три шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтоном» (8:7 ОТ), оформил 11-й хет-трик в своей заокеанской карьере. Все – в составе «Пинзвинз».

По числу хет-триков Малкин вышел на второе место в истории «пингвинов», опередив Кевина Стивенса (10). Лидирует легендарный Марио Лемье, у которого было 40 хе-триков.

Отметим, что Малкин был признан первой звездой матча «Питтсбург» - «Вашингтон».